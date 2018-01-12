Біля Праги розбився пасажирський автобус, є загиблі та майже півсотні поранених: фото, відео

У п'ятницю, 12 січня, поблизу Праги сталася серйозна аварія внаслідок зіткнення автобуса з легковим автомобілем, який після цього врізався в дерево.

Про це повідомляє чеське видання Novinky.cz.

Згідно з останніми даними троє людей загинули, 45 – отримали травми.

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"Аварія сталася за участю легкового авто Škoda Superb і автобуса, який потім врізався у дерево. Один загиблий з машини, двоє – з автобуса. Причина аварії невідома", – прокоментувала прес-секретарка поліції Моніка Шиндл.

Смертельна аварія біля Праги

Зазначається, що стан п'ятьох людей вкрай важкий, 10 – середньої тяжкості, 30 людей відбулися легкими травмами. Серед постраждалих є діти.

На місце інциденту відправили 6 машин швидкої допомоги, усіх потерпілих відправили до лікарень.

В ДТП біля Праги загинуло троє людей

Наразі правоохоронці намагаються встановити причини зіткнення. Дорога навколо аварії перекрита.

Дивіться відео з місця аварії біля Праги