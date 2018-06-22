Біля Ради впало дерево і потрощило кілька авто: опубліковані фото

На вулиці Грушевського в центрі Києва дерево впало на проїжджу частину, зачепивши три автомобілі.

Інцидент трапився неподалік від будівлі Верховної Ради.

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Дерево зачепило автомобілі, які саме проїжджали повз. На щастя, обійшлось без постраждалих, але пошкоджені три автомобілі: один, який був припаркований, та два, що саме рухались проїжджою частиною.

На відео, яке оприлюднила "Магнолія-ТВ", видно, як обвалену гілку комунальники уже прибирають із проїжджої частини.

До слова, вранці у п'ятницю під стінами Верховної Ради відбувався пікет на підтримку так званих "християнських цінностей" у школі.