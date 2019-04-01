Біля ЦВК молодики з лайкою та штовханиною прогнали журналіста "Дождя": відео 18+

Невідомі молодики поблизу будівлі Центрвиборчкому в Києві не дозволили журналісту російського телеканалу "Дождь" зняти сюжет про свою так звану акцію. Її учасники поводилися доволі агресивно.

Кореспондент телеканалу хоче задати одному з молодиків запитання в прямому ефірі, однак той однозначно не забажав відповідати.

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24 канал писав, що невідомі зібрали українців на проплачений мітинг 31 березня під Центральною виборчою комісією. Повідомлення надсилали через месенджери. Переконували, що агітувати ні за кого не треба, а лише "постояти для кількості".

У відповідь на слова російського журналіста молодик починає лаятись та штовхати журналіста, кажучи, аби той "їхав у Росію". Однак правоохоронці зреагували – відвели агресивного хлопця у бік для перевірки особистих даних.

Самі протестувальники запевняли, що прийшли до ЦВК, щоб не допустити "провокацій і дебошу". Вони називають себе студентами, а гуртуються біля наметів з написом "Громадська приймальня депутата".

При цьому Укрінформ повідомляє, молодики звинуватили журналіста в перекручуванні результатів екзит-полів, називаючи їх сфальсифікованими чинним президентом Петром Порошенком. Присутніх називали прихильниками Юлії Тимошенко, яка буде оскаржувати результати виборів.

Дивіться відео: ситуація під ЦВК станом на 23:00

Ось так "збирали" мітингарів: