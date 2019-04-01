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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Біля ЦВК молодики з лайкою та штовханиною прогнали журналіста "Дождя": відео 18+

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      Біля ЦВК між молодиками та журналістом "Дождя" виник конфлікт
      Біля ЦВК між молодиками та журналістом "Дождя" виник конфлікт / Фото: "Чесно"

      Невідомі молодики поблизу будівлі Центрвиборчкому в Києві не дозволили журналісту російського телеканалу "Дождь" зняти сюжет про свою так звану акцію. Її учасники поводилися доволі агресивно.

      Кореспондент телеканалу хоче задати одному з молодиків запитання в прямому ефірі, однак той однозначно не забажав відповідати.

      Читайте також: У Росії відреагували на результати екзит-полу на виборах президента України

      24 канал писав, що невідомі зібрали українців на проплачений мітинг 31 березня під Центральною виборчою комісією. Повідомлення надсилали через месенджери. Переконували, що агітувати ні за кого не треба, а лише "постояти для кількості".

      У відповідь на слова російського журналіста молодик починає лаятись та штовхати журналіста, кажучи, аби той "їхав у Росію". Однак правоохоронці зреагували – відвели агресивного хлопця у бік для перевірки особистих даних. 

      Самі протестувальники запевняли, що прийшли до ЦВК, щоб не допустити "провокацій і дебошу". Вони називають себе студентами, а гуртуються біля наметів з написом "Громадська приймальня депутата".

      При цьому Укрінформ повідомляє, молодики звинуватили журналіста в перекручуванні результатів екзит-полів, називаючи їх сфальсифікованими чинним президентом Петром Порошенком. Присутніх називали прихильниками Юлії Тимошенко, яка буде оскаржувати результати виборів.

      Дивіться відео: ситуація під ЦВК станом на 23:00

      Ось так "збирали" мітингарів:

       

      blog_ava
      Вибори президента України 2019: скільки українців проголосували
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      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики Журналісти ЗМІ ЦВК Протести Порушення на виборах
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