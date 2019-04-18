Біля університету Шевченка у Києві розібрали історичний паркан: фото

У Києві біля головного корпусу університету імені Тараса Шевченка розібрали частину історичної огорожі ХIХ століття.

Йдеться про частину паркану на розі вулиць Володимирської та Льва Толстого.

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Замість кількаметрового муру з'явився зелений будівельний паркан.

Історична огорожа вже тривалий час перебувала в аварійному стані. Вона почала похилятись на один бік, а перехожі скаржились на великі шматки штукатурки, які обвалювались на тротуар.

Що відомо про реставрацію історичного паркану? У 2018 адміністрація університету Шевченка провела тендер на розробку реставрації паркану, який обійшовся у 500 тисяч гривень.

У музеї історії Нацмузею імені Шевченка запевняють, що історичну огорожу відновлюватимуть з використанням нових технологій, і новий паркан на 90% складатиметься з автентичної цегли. Терміни робіт поки не відомі.

На місці історичної огорожі з'явився будівельний паркан: дивіться фото

Фото 24 каналу

Паркан разом з будівлею Червоного корпусу є пам'яткою архітектури національного значення.

На початку квітня у центрі Львова відкрили для пішоходів вулицю, яка була повністю закрита для руху впродовж 9 років.