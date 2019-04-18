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      Біля університету Шевченка у Києві розібрали історичний паркан: фото

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      Біля головного корпусу унівеситету Шевченка розібрали частину історичного паркану
      Біля головного корпусу унівеситету Шевченка розібрали частину історичного паркану / 24 канал

      У Києві біля головного корпусу університету імені Тараса Шевченка розібрали частину історичної огорожі ХIХ століття.

      Йдеться про частину паркану на розі вулиць Володимирської та Льва Толстого.

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      Замість кількаметрового муру з'явився зелений будівельний паркан.

       

      Історична огорожа вже тривалий час перебувала в аварійному стані. Вона почала похилятись на один бік, а перехожі скаржились на великі шматки штукатурки, які обвалювались на тротуар.

      Що відомо про реставрацію історичного паркану? У 2018 адміністрація університету Шевченка провела тендер на розробку реставрації паркану, який обійшовся у 500 тисяч гривень.

      У музеї історії Нацмузею імені Шевченка запевняють, що історичну огорожу відновлюватимуть з використанням нових технологій, і новий паркан на 90% складатиметься з автентичної цегли. Терміни робіт поки не відомі.

      На місці історичної огорожі з'явився будівельний паркан: дивіться фото

       

      Фото 24 каналу

      Паркан разом з будівлею Червоного корпусу є пам'яткою архітектури національного значення.

      На початку квітня у центрі Львова відкрили для пішоходів вулицю, яка була повністю закрита для руху впродовж 9 років.

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      Теги: Історія Будівництво Новини нерухомості України Новини Києва Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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