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      Біля виборчого штабу Садового помітили підозрілий фургон

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      Машина, яку помітили біля виборчого штабу Садового
      Машина, яку помітили біля виборчого штабу Садового / Facebook-сторінка Андрія Садового

      Біля головного офісу виборчого штабу Андрія Садового, що розташовується у Києві на Подолі, помітили підозрілий автомобіль.

      Про це мер Львова та лідер "Самопомочі" повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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      "Сьогодні помітили оце чудо з антенами на даху біля офісу головного штабу на Подолі. Прийшли познайомитись, почали фотографувати, а вони зразу втекли", – зауважив він.

      За словами політика, відповідно до даних доступних баз, авто з такими номерами не існує.

      "Хтось дуже переживає за наші плани на цю кампанію", – підкреслив Андрій Садовий.

      Також львівський мер оприлюднив фото фургону. У коментарях зазначили, що це може бути машина супроводу військ радіоелектронної боротьби.

      Нагадаємо, 3 жовтня Андрій Садовий заявив, що братиме участь у президентських виборах 3 жовтня. Згодом міський голова Львова зауважив, що зголосився на такий крок, оскільки хоче модернізувати Україну та зробити її успішною. 8 січня ЦВК зареєструвала його кандидатом у президенти.

      Андрій Садовий іде у президенти: ключові цитати політика

       

      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Андрій Садовий Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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