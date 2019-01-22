Біля виборчого штабу Садового помітили підозрілий фургон

Біля головного офісу виборчого штабу Андрія Садового, що розташовується у Києві на Подолі, помітили підозрілий автомобіль.

Про це мер Львова та лідер "Самопомочі" повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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"Сьогодні помітили оце чудо з антенами на даху біля офісу головного штабу на Подолі. Прийшли познайомитись, почали фотографувати, а вони зразу втекли", – зауважив він.

За словами політика, відповідно до даних доступних баз, авто з такими номерами не існує.

"Хтось дуже переживає за наші плани на цю кампанію", – підкреслив Андрій Садовий.

Також львівський мер оприлюднив фото фургону. У коментарях зазначили, що це може бути машина супроводу військ радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, 3 жовтня Андрій Садовий заявив, що братиме участь у президентських виборах 3 жовтня. Згодом міський голова Львова зауважив, що зголосився на такий крок, оскільки хоче модернізувати Україну та зробити її успішною. 8 січня ЦВК зареєструвала його кандидатом у президенти.

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