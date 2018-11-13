Біля військового арсеналу на Кіровоградщині зафіксували невідомий безпілотник

В понеділок, 12 листопада, у Кіровоградській області поблизу військового арсеналу засоби радіоелектронної боротьби зафіксували сигнал невстановленого безпілотника.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Командування військової частини негайно посилило охорону об’єкту та провело перевірку технічної території на наявність сторонніх предметів.

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Про подію сповістили до Служби безпеки та Національної поліції у Кіровоградській області.

Зазначимо, що це далеко не перший випадок за останній час, коли в Україні фіксували польоти невідомих дронів. Так, 7 листопада стало відомо про польоти невідомих безпілотників у Черкаській і Запорізькій областях біля складів ракетно-артилерійського озброєння військових частин ЗСУ.



Перед цим, 5 листопада, підозрілий безпілотник зафіксували поблизу розташування однієї з військових частин Десантно-штурмових військ ЗСУ.



І ще одне неправомірне використання безпілотника зафіксували 4 листопада поблизу одного з арсеналів ЗСУ.



Варто наголосити, що польоти безпілотників ставали причинами вибухів на військових складах у різних частинах України.