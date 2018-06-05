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ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА

"Білявка в законі" повертається: чи зіграє Різ Візерспун у новому фільмі

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Різ Візерспун в ролі Еллі Вудс у фільмі "Білявка в законі"
Різ Візерспун в ролі Еллі Вудс у фільмі "Білявка в законі" / Кадр з фільму

Голлівудська актриса Різ Візерспун, яка останнім часом стала ще більше популярною завдяки серіалу "Велика маленька брехня", може знову з’явитися на екранах в ролі легендарної білявки "в законі".

Про це повідомляють на The Independent.

Кінокомпанія MGM вже веде переговори з актрисою Різ Візерспун з приводу її участі в продовженні історії "Білявки в законі". У третій частини творці фільму хочуть показати "розширення прав і можливостей жінок", а сама героїня Еллі Вудс має вступити в Гарвард, щоб вивчати юриспруденцію.

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Хто стане режисером стрічки, наразі невідомо, але головними сценаристами майбутнього сиквелу працюватимуть Карен Маккулла і Кірстен Сміт, які брали участь у створенні оригінальної стрічки.


Різ Візерспун в ролі Еллі Вудс у фільмі "Білявка в законі"

Варто нагадати, що стрічка "Блондинка в законі" 2001 року режисера Роберта Лукетича розповідала про білявку та "Міс університету" Еллі Вудс. Друга частина фільму вийшла на екрани у 2003 році.

"Білявка в законі": дивитись трейлер фільму онлайн

 

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно
Джерело: 24 Канал
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