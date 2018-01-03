Білявки, брюнетки чи шатенки: вчені визначили, які жінки подобаються чоловікам найбільше

У новому дослідженні вчених з Університету Аугсбурга (США) було з’ясовано, які жінки більше приваблюють чоловіків та з якими вони би пов’язали своє життя.

Про це пишуть на The Daily Mail.

Дослідники показували 110 чоловікам фотографії повернених до об'єктиву спиною жінок зі світлим, чорним волоссям і шатенок. Як з'ясувалося, незалежно від обличчя та зовнішніх якостей жінок, блондинок більшість представників сильної статі вважають привабливими і молодшими.

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Вчені пояснюють це тим, що з віком волосся зазвичай темніє і світліші, на противагу іншим, виглядають молодшими.

Але в той же час, більшість чоловіків зізналися, що для шлюбу та створення сім'ї швидше б вибрали жінку з темним волоссям і шатенок, так як блондинки, на їхню думку, більш легковажні.