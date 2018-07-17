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Біографічний фільм "За статевою ознакою": з’явився перший трейлер з Фелісіті Джонс

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"За статевою ознакою": трейлер фільму
"За статевою ознакою": трейлер фільму / Фото з відкритих джерел

Нова американська стрічка "За статевою ознакою" ("On the Basis of Sex"), яка створена на реальних подіях, показала свій перший трейлер з актрисою Фелісіті Джонс у головній ролі.

Перший трейлер майбутнього фільму з’явився на YouTube-каналі кінокомпанії Focus Features 16 липня і лише за добу після публікації його переглянуло більше 1 мільйона користувачів. Режисером кінокартини стала Мімі Ледер, яка у 1995 і 1996 роках отримала премії "Еммі" в номінаціях "Найкращий драматичний серіал" і "Найкраща режисура драматичного серіалу" за роботу в серіалі "Швидка допомога".

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У байопіку йдеться про жінку на ім’я Рут Бадер Гінсбург, яка працює юристом. Вона стала другою жінкою в історії, якій вдалося зайняти місце в Верховному суді США. Але під час роботи вона зустрічається з постійною гендерною дискримінацією, тому вона старається зробити все можливе, щоб досягти рівності чоловіків і жінок та закріпити це на рівні правосуддя.

"За статевою ознакою": дивитись трейлер фільму онлайн

 

Роль сміливої жінки Рут зіграла 34-річна британська актриса Фелісіті Джонс, яка прославилась своїми ролями у таких стрічках як "Бунтар Один. Зоряні Війни. Історія", "Теорія всього", "Інферно", "Як божевільний" та "Нова Людина-павук 2. Висока напруга". Також у фільмі зіграли Армі Хаммер, Кеті Бейтс, Джастін Теру, Сем Уотерстон і інші.


Фелісіті Джонс і Рут Гінзбург

Прем'єра фільму "За статевою ознакою" запланована на 25 грудня 2018 року. У цей день відзначатимуть 25-річчя Рут Бадер Гінсбург у Верховному суді.

Теги: Голлівуд Кіно LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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