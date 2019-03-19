Біографія та скандали: активісти створили сайт, де є вся інформація про кандидатів у президенти

Щоб допомогти зробити правильний вибір на голосуванні активісти створили спеціальний сайт. Там виборці можуть дізнатись усе, що їх цікавить про кандидатів у президенти та навіть порівняти їх.

Щоб зробити 31 березня відповідальний вибір, вам не обов'язково витрачати власний час на пошук і систематизацію інформації про кандидатів. Активісти вже зробили це за вас.

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На сайті "ПолітHub" вони зібрали основні факти біографії, політичну програму, інформацію про пов'язаних з кандидатами осіб, факти підкупу і корупційні скандали, якщо такі були.

Ми не подаємо "вилизані" біографії, які готують прес-секретарі політиків, а даємо об'єктивні факти. Там ви можете знати в яких партіях вони були за час своєї політичної кар'єри, що у них зі статками тощо,

– розповіла координаторка руху "Чесно" Віта Думанська.

На сайті також виділено пункти програм, які стосуються безпосередніх обов'язків президента – зовнішня політика й оборона.

"Ми подаємо інформацію по НАТО і ЄС, позицію з вирішення питання по Криму і Донбасу, і даємо можливість перейти безпосередньо на сторінку і прочитати детальний аналіз програм за всіма сферами", – зазначила експерт громадської організації "Центр UA" Олександра Кузіва.



Скріншот сайті про кандидатів у президенти

На ресурсі можна навіть порівняти між собою кількох кандидатів. Активісти кажуть, важливо, щоб виборці вивчали діяльність політиків, а не застосовували на виборах принцип "всі вони однакові".

Окремо також можна знайти, хто з кандидатів будучи депутатом прогулював сесію чи кнопкодавив.

Основний приплив відвідувачів активісти чекають на останні 2 тижня перед голосуванням, бо майже третина виборців ще не визначилась. За виборчий період ресурс відвідали 330 тисяч українців. Усього за час його існування – 1,5 мільйона.

Нові рейтинги кандидатів у президенти

За результатами опитування, проведеного на початку березня 2019 року, 84% опитаних декларують свою готовність взяти участь у президентських виборах.

Лідером президентського рейтингу станом на кінець другого тижня березня залишається Володимир Зеленський, якого підтримують 24,9% тих, хто визначився та має намір голосувати. Другу позицію займає Юлія Тимошенко (18,8%), а третю – Петро Порошенко (17,4%). У першу п'ятірку увійшли також Юрій Бойко, за якого готові віддати свої голоси 10,2% та Анатолій Гриценко – 9,4%.

Коли відбудуться вибори Президента України?8 березня 2019 року стане відомий остаточний перелік кандидатів на президентських виборах. Перший тур виборів відбудеться 31 березня 2019 року. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.