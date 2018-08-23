Біографію псував, але прокурором став: як голова СБУ Василь Грицак піклується про свого сина

У часи Майдану Грицак-молодший встиг трохи зіпсувати собі біографію, адже в складі групи прокурорів Оболонської районної прокуратури Києва разом з суддями "пачками" кидав за ґрати протестувальників. Але під люстрацію не потрапив.

Про це у своєму блозі "Право на правду" розповів Дмитро Гнап.

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За його словами, Олег Грицак не був звільнений з прокуратури за розправи над громадянами. Раптом перевірка не виявила в протоколах допитів протестувальників прізвища молодого прокурора і, можливо, його і не було на тих судах над майданівцями.



Олег Грицак став заступником прокурора у Полтаві

Хоча є ж відео з того самого судового засідання січня 2014 року, додав Гнап, коли прокурори попросили про арешт 17 автомайданівців і судді це клопотання задовольнили. На відеозаписі судових слухань сидить молодий прокурор Олег Грицак, який разом з колегою ховає очі додолу і не хоче розмовляти з журналістами та пояснити, навіщо вони просять для учасників протестів по два місяці арешту.

Втім, пудсумував журналіст, після Майдану, пішли в гору справи у Грицака-старшого, оскільки той став спочатку першим заступником, а потім і главою Служби Безпеки України. За дивним збігом – ми ж розуміємо, що це речі не пов’язані – у Грицака-молодшого теж почалося і стрімке кар’єрне зростання, і покращення матеріального становища.

Дивіться відео повного випуску відеоблогу Дмитра Гнапа "Право на правду" за 23 серпня 2018