Біолог розвінчала міф про вживання популярного продукту

Біолог та науковий блогер Дарія Прокопик переконує, що сіль корисна для організму, вона наносить шкоду лише при надмірному споживанні.

Організм людини потребує калій та магній, які містяться у кухонній солі для підтримки тиску крові, пише MedOboz.

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Вживання солі покращує роботу мозку та серця, його вживають для вироблення шлункового соку. Проте при високому рівні натрію у людини підвищується тиск і люди з віком втрачають здатність повернути його у норму.

Біолог назвала норму споживання солі на день – одна чайна ложка.

Вона також порадила людям готувати власноруч їжу та регулювати кількість солі, оскільки виробники привчають споживачів до надмірних смаків.

До слова, виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун назвала причини, через які у людини виникає неприємний запах з рота.