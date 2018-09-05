Біологи навчилися стежити за "спілкуванням" нейронів: фото

Науковцям вдалось розробити датчик, який допоможе більш ефективно тестувати препарати проти нейродегенеративних захворювань, зокрема, хвороби Альцгеймера.

Американські науковці з Віргінського університету опублікували результати дослідження у журналі Nature Biotechnology.

Датчик нейромедіатора ацетилхоліну (хімічна речовина у периферичній та центральній нервовій системі багатьох живих організмів) дозволяє наочно простежити за дією трансмітера (біологічно активна речовина, за допомогою якої передаються імпульси між нейронами) у реальному часі.

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Ацетилхолін – один з перших відкритих медіаторів, важливих для периферичної нервової системи, нервово-м'язових синапсів і парасимпатичної системи (частина вегетативної нервової системи).

Зокрема, він регулює роботу серця, рухову активність м'язів, роботу кишечника і активує баланс між станами сну і неспання в центральній нервовій системі.

Ацетилхолін відіграє важливу роль у тому, як ми поводимося, тому що впливає на нашу пам'ять і настрій. Також він впливає на перебіг хвороби Альцгеймера, шизофренії, депресії і на всі види психічних захворювань, пов'язаних з емоціями,

– зазначив один з авторів дослідження Юліус Джу.

Дія двох варіантів сенсора у звичайному розчині і розчині з ацетилхоліном (праворуч)

Ті препарати, які допомагають лікувати хворобу Альцгеймера, зазвичай, пригнічують дію ацетилхолінестерази – ферменту, який дезактивує ацетилхолін. Однак, принцип дії інгібітора залишався незрозумілим для вчених.

На основі рецепторів, пов'язаних з G-білками, вони створили сенсор ацетилхоліну, який дозволяє стежити за переміщенням медіатора in vitro та in vivo. Дію перевірили на різних організмах, зокрема, мух дрозофіл і мишей.

Тож завдяки стеженню за "спілкуванням" нейронів за допомогою епіфлуоресцентної та конфокальної мікроскопії, біологи зможуть краще зрозуміти принцип дії інгібіторів і вдосконалити препарати проти хвороби Альцгеймера.

Чим зумовлена хвороба Альцгеймера? Це один з різновидів деменції, порушення не фізичних функцій, а мозкових процесів. Вражається "сіра речовина" мозку, що призводить до втрати пам'яті і прогресуючого слабоумства.

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