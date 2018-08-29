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Біологи виявили новий вид нейронів

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Вчені виявили новий вид нейронів
Вчені виявили новий вид нейронів / uk.stuklopechat.com

Угорські біологи з Сегедського університету та американські науковці Інституту Аллена виявили у корі головного мозку людини новий тип інтернейронів, за будовою схожих на троянду без пелюстків.

Вчені не помічали його у гризунів і припускають, що такі нейрони можуть мати лише люди та примати, йдеться у журналі Nature Neuroscience.

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Вони вивчали кору великих півкуль двох чоловіків, які перед смертю пожертвували свої тіла науці. Завдяки секвенуванню (упослідовненню) РНК дослідники визначили новий тип інтернейронів, які назвали "клітинами шипшини".

У їх роботі бере участь гама-аміномасляна кислота – найважливіший гальмівний нейромедіатор центральної нервової системи.

Незвичайна особливість нового виду нейронів полягає у їх формі – аксони (відросток нервової клітини) клітин шипшини закручуються на зразок обсипалася троянди, але це не єдина аномалія.

Під час дослідження вони також помітили, що відкриті інтернейрони зв'язуються переважно тільки з одним типом клітин — пірамідальними нейронами (збудливі клітини у мозку ссавців, які в переважній кількості перебувають у кортикальних структурах).

Вчені виявили новий вид нейронів

Новий вид нейронів має будову, яка нагадує троянду без пелюстків

Якщо думати про гальмівні нейрони як про гальма в автомобілі, то нейрони шипшини будуть такими гальмами, які зупиняють машину тільки у певному місці, наприклад, біля продуктового магазину. Простіше кажучи, цей певний тип клітин здатний гальмувати там, де інші не можуть,
– пояснив один з науковців Габор Тамас.

Він додав, що такі нейрони виявили поки тільки у людини – їх відрізняє певний "генний підпис". У гризунів подібних структур не помічали. 

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Теги: Медицина Здоров'я дослідження
Джерело: 24 Канал
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