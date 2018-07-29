Як спекти бісквіт: рецепт приготування ідеальної основи для випічки

Бісквіт – це ідеальна основа для будь-якої випічки: тортів, кексів, рулетів тощо. Адже бісквітне тісто дуже добре поглинає начинку та буквально тане в роті! Як спекти ідеальний та пишний бісквіт всього з 4 інгредієнтів покроково – читайте та дивіться у відео далі в матеріалі.

Є багато рецептів бісквіту, але часто господині не справляються з ними – бісквіт може не піднятись або не бути таким ніжним всередині. А все тому, що рецепт приготування має кілька своїх секретів та тонкощів.

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Пропонуємо вам рецепт від українського кулінарного блогера Наталії Кравчук, яка зараз проживає в США. Для такого бісквіту вам потрібно лише 4 інгредієнти та 35 хвилин!

Рецепт приготування бісквіту з 4 інгредієнтів (покроково)



Рецепт приготування бісквіту від кулінарного блогера

Інгредієнти:

- 6 великих яєць кімнатної температури

- 1 чашка цукру (210 грамів)

- 1 склянка борошна (130 грам)

- 1/2 ч. ложки розпушувача.

Як спекти бісквіт:

1. Розігрійте духовку до 180 градусів. Ставити бісквіт потрібно саме в нагріту духовку. Також підготуйте дві форми для випічки з пергаментом, але змазувати його не потрібно.

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2. Почніть збивати яйця. Вони обов'язково повинні бути кімнатної температури. Після 1-2 хвилин збивання міксером поступово додайте весь цукор та збивайте ще 8-10 хвилин. Маса повинна бути густою та збільшитись у розмірах. Не шкодуйте на це часу, адже саме від цього процесу залежить, яким буде ваш бісквіт.

3. Змішайте борошно та розпушувач. Додайте трьома частинами борошно до яєчної суміші – вимішуйте не дуже енергійно, щоб не пошкодити структуру. Мішайте до тих пір, поки мука не розчиниться і на тісті не буде борошняних полос. Попередньо муку потрібно просіяти, інакше будуть грудочки.



Бісквіт можна спекти всього з 4 інгредієнтів!

4. Розділіть тісто на дві частини. Викладіть його у форми для запікання та поставте в нагріту духовку. Випікайте 25-30 хвилин, бісквіт зверху має стати золотисто-коричневого кольору. Коли бісквіт буде готовий – дістаньте його з духовки, пройдіться по краях силіконовою лопаткою та переверніть його на решітку, щоб дістати. Якщо ви плануєте розрізати бісквіт – дочекайтеся поки він повністю вистигне.



Секрет приготування бісквітного тіста – воно має добре охолонути

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Як спекти бісквіт – рецепт приготування з відео:

Секрети приготування бісквіту:

1. Тісто треба добре вимішати, щоб не лишалося смужок борошна. Робіть це повільно, навіть якщо це займе більше часу.

2. Викладайте тісто у форму одразу після вимішування, тісто не повинно "чекати".

3. Завжди використовуйте звичайний режим випічки (не конвекція/вентилятор).

4. Ручним міксером збивати яйця потрібно на 2-4 хвилин довше, аніж вказано в рецепті.

5. Ставте форму з бісквітом рівно по центру духовки. Вона має бути обов'язково розігріта до 180 градусів.

6. В жодному разі не відкривайте духовку під час випікання!

7. Перед діставанням з форми або розрізання – дайте бісквіту охолонути при кімнатні температурі, без жодної додаткової тяги.