Bitcoin впав нижче 4 тисяч доларів

Курс криптовалюти Bitcoin опустився до мінімальної позначки з вересня минулого року.

Про це свідчать дані торгів.

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У неділю зранку Bitcoin торгується в районі 3736 долара, що на 13,77% нижче рівня попереднього дня.



Курс криптовалют

Курси більшості інших криптовалют знижуються, в тому числі Ethereum подешевшав на 14%, Litecoin –на 12%.

Загалом капіталізація ринку криптовалют за останню добу впала до 120 мільярдів доларів, що є найнижчим показником за рік.

Що таке криптовалюта?Це вид цифрової валюти, що функціонуює завдяки механізму асиметричного шифрування. Станом на січень 2018 року кількість криптовалют становила 1448 одиниць. Найпопулярнішою є Bitcoin (біткойн).