Біткойн – найбільша мильна бульбашка в історії, – американський економіст
22:33, 3 лютого 4328 Читать новость на русском
Професор економіки Нью-Йоркського університету Нуріель Рубіні назвав криптовалюту біткойн "найбільшою булькою в історії, приреченою на провал". До слова, Рубіні приписують передбачення глобальної фінансової кризи 2008 року.
Свою заяву професор зробив в ефірі Bloomberg Television.
За словами професора, біткойн – "мати всіх бульбашок", який шанують "шарлатани й шахраї". Рубіні наголосив, що в якийсь момент вартість біткойна може впасти до нуля.
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Професор економіки також запевнив, що більшість криптовалют – "ще більше шахрайство й бульбашки", ніж біткойн, оскільки вони не мають у собі жодної внутрішньої цінності.
Джерело: 24 Канал
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