09:37
3 лют 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВИНИ ПОЛЬЩІ ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Найвідоміший росіянин. Нове захоплення Жириновського
Вєсті Кремля
22:22, 2 лютого
Вєсті. UA. Найчесніший претендент на пост президента. Політична недобійка
Вєсті.UA
20:58, 2 лютого
Як у Херсоні створили справжню приватну армію: розслідування журналістів
ЦРУ
09:07, 31 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Принади й жахіття життя в гуртожитку
Згадати все
00:49, 2 лютого
Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
НОВИНИ ПОЛЬЩІ ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Біткойн різко впав та встановив антирекорд

22:18, 2 лютого 1054 Читать новость на русском
Біткойн різко впав
Біткойн різко впав / forbes.net.ua

Курс біткойна 2 січня опустився до 7,9 тисячі доларів. Це новий антирекорд для криптовалюти.

Про це пише видання Reuters.

Загалом за тиждень показники криптовалюти впали більш, ніж на 30%. Це був найгірший період для біткойна з квітня 2013 року.

Читайте також: Найбагатші власники біткойнів втратили космічну суму через падіння курсу

Вночі криптовалюта коштувала на рівні 9217 доларів. Однак, станом на 15:00 вартість впала до 7796 доларів.

Щоправда, станом на 21:00 вартість біткойна знову зросла - до 8583 доларів.

Теги: Біткойн
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 2 лютого
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Путін зробив скандальну заяву щодо України: відео
 19 жовтня 2017 , 23:05
Помер опальний український мільйонер, що розбагатів на продажі зброї та мав стосунок до Росії
7 жовтня 2017 , 10:59
Крим ніколи не був українським, – намісник Києво-Печерської лаври
 9 січня , 16:32
Коли найкраще купувати долари та яким буде курс гривні в 2018 році: прогнози та припущення
6 січня , 22:51
В Україні зросла максимальна допомога при безробітті
 2 грудня 2017 , 22:12
Українцям у 2018-му доведеться платити за комуналку сусідів, – експерти
 20 листопада 2017 , 20:40
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук