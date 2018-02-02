Біткойн різко впав та встановив антирекорд
22:18, 2 лютого 1054 Читать новость на русском
Курс біткойна 2 січня опустився до 7,9 тисячі доларів. Це новий антирекорд для криптовалюти.
Про це пише видання Reuters.
Загалом за тиждень показники криптовалюти впали більш, ніж на 30%. Це був найгірший період для біткойна з квітня 2013 року.
Читайте також: Найбагатші власники біткойнів втратили космічну суму через падіння курсу
Вночі криптовалюта коштувала на рівні 9217 доларів. Однак, станом на 15:00 вартість впала до 7796 доларів.
Щоправда, станом на 21:00 вартість біткойна знову зросла - до 8583 доларів.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Путін зробив скандальну заяву щодо України: відео19 жовтня 2017 , 23:05
Помер опальний український мільйонер, що розбагатів на продажі зброї та мав стосунок до Росії7 жовтня 2017 , 10:59
Коли найкраще купувати долари та яким буде курс гривні в 2018 році: прогнози та припущення6 січня , 22:51
В Україні зросла максимальна допомога при безробітті2 грудня 2017 , 22:12
Українцям у 2018-му доведеться платити за комуналку сусідів, – експерти20 листопада 2017 , 20:40