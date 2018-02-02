Біткойн різко впав та встановив антирекорд

Курс біткойна 2 січня опустився до 7,9 тисячі доларів. Це новий антирекорд для криптовалюти.

Про це пише видання Reuters.

Загалом за тиждень показники криптовалюти впали більш, ніж на 30%. Це був найгірший період для біткойна з квітня 2013 року.

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Вночі криптовалюта коштувала на рівні 9217 доларів. Однак, станом на 15:00 вартість впала до 7796 доларів.

Щоправда, станом на 21:00 вартість біткойна знову зросла - до 8583 доларів.