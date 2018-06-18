Біткойни можуть обвалити роботу інтернету

Зростання обсягу даних, необхідних для підтримки роботи біткойнів та інших криптовалют, може призвести до зупинки роботи інтернету.

До такого висновку дійшли аналітики швейцарського Банку міжнародних розрахунків, повідомляє Bloomberg.

Згідно з повідомленням, біткойни та інші криптовалюти мають низку недоліків, які не дозволять їм коли-небудь виправдати завищені очікування ринку. Нестабільність криптовалют, високі енерговитрати і вразливість до шахрайства не дозволять їм перетворитися на повноцінний засіб обміну.

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За інформацією аналітиків Банку міжнародних розрахунків, якби біткойн використовувався як платіжний засіб, його ланцюжок блокчейну був би настільки великим, що це призвело б до обвалу всіх пристроїв у мережі – від смартфонів до серверів.

Також зазначається, що для обробки транзакцій з криптовалютою на сьогодні споживається стільки ж енергії, скільки витрачає вся Швейцарія.