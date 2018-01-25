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Біткойни у даркнеті можуть нести нову загрозу тероризму, – RAND

20:13, сьогодні 22 Читать новость на русском
Біткойни у даркнеті можуть використовуватися для фінансування тероризму
Біткойни у даркнеті можуть використовуватися для фінансування тероризму / CNN

Bitcoin став популярним у "темній" частині Інтернету, яку використовують для незаконної торгівлі зброєю та наркотиками. Не виключено, що ця криптовалюта може використовуватися у даркнеті і для фінансування, планування та здійснення терористичних атак.

Однак для того, щоб встановити реальність цих припущень, потрібні масштабні розслідування, тому що поки ця інформація ґрунтується на поодиноких даних, пише для RAND Corporation аналітик Антонія Вард.

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Так, дослідження європейського відділення RAND Corporation, опубліковане під назвою "За лаштунками: незаконна торгівля вогнепальною зброєю, вибухівкою і боєприпасами в темній мережі", під час тижневого збору даних у вересні 2016 року виявило 24 французьких і британських криптомаркетів у даркнеті, з яких у 75 відсотках випадків факти торгівлі зброєю підтвердилися, вказує автор публікації.

Окрім цього, різні ЗМІ повідомляли про зв'язок між терористичними актами в Парижі та Мюнхені у 2015 році, причому зброя, застосована нападниками, ймовірно, закуплена у "темній мережі". Вважається, що терористи "ІД" нібито могли використовувати біткойн для своїх підривних дій і в січні 2017 року.

Втім, можна оскаржити все вищесказане, оскільки фактичні дані не становлять системи. Недостатньо інформації і про те, як біткойни використовуються у DarkNet з якими цілями, незважаючи на те, що цілком респектабельні компанії Expedia і Subway приймають криптовалюту як засіб оплати,
– підкреслює журналістка.

В останні місяці щодо біткойна було висловлено чимало авторитетних критичних зауважень, додає Вард. Наприклад, голова ради директорів і головний виконавчий директор Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн заявив, що електронні гроші стали "інструментом в руках шахраїв, оскільки "дикі" коливання його біткойна на ринку не характерні для справжніх повноцінних валют.

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Зауважимо, що міжнародний фінансист Вільям Браудер також негативно охарактеризував Bitcoin, назвавши його "божим даром" для злочинців і диктаторів, які хочуть убезпечити свої гроші. А інвестор Воррен Баффетт взагалі спрогнозував поганий кінець для криптовалют.

Теги: Криптовалюта Біткойн Тероризм Інтернет Зброя Новини політики
Джерело: 24 Канал
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