Bitmain оголосив про випуск нового чіпу Ethereum ASIC

Перші чіпи Ethereum ASIC невдовзі вийдуть на ринок, що дозволить їм відкрити нову еру видобутку криптовалюти. Виробник устаткування для видобутку цифрових валют Bitmain офіційно оголосив про прийняття попередніх замовлень для Antminer E3.

Про це повідомляє BitExpert.

Antminer E3 вважють першим ASIC, який зможе працювати із алгоритмом консенсусу Ethash Proof-of-Work. Ці чіпи набагато ефективніші, ніж чіпи GPU, які зараз використовують для видобутку Ethereum, Ethereum Classic та інших віртуальних валют, які працюють на базі Ethash.

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Варто зазначити, що в Bitmain підкреслили те, що Antminer E3 зможе генерувати близько 180 МЗ/с. Проте чіпи поки не надійшли на ринок. Однак, існує ймовірність, що виробник вже використовує їх в мережі Ethereum. Саме це і може пояснити ріст хеша мережі, який зафіксували в останні місяці.

Очікувана дата поставки пристроїв з першої партії 16 липня – 31 липня 2018 року.

Майнінг криптовалюти пов'язаний в фінансовими ризиками. Ці ризики можуть бути викликані зміною обмінного курсу криптовалюти або зміною алгоритму, який використовується в процесі майнінгу криптовалюти,

– повідомили в Bitmain.