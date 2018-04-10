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"Битва" декольте: Періс Хілтон поділилась знімком з Емілі Ратажковскі

2021 Читать новость на русском
Періс Хілтон та Емілі Ратажковскі
Періс Хілтон та Емілі Ратажковскі

Знаменита американська співачка та акторка Періс Хілтон зробила спільне фото з моделлю Емілі Ратажковскі. Зірки виглядали розкішно у вечірніх сукнях з пікантним декольте.

Знаменитості зустрілись на церемонії Fashion Los Angeles Awards, яка четвертий рік поспіль відбувається в США. Організатором світського заходу було видання Daily.

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Обидві американські зірки не приховують своєї сексуальності і часто обирають досить відверті вбрання. Так, для світської події Періс Хілтон обрала сукню від бренду Philipp Plein чорного кольору, а 26-річна Емілі Ратажковскі похизувалась світлим платтям, яке доповнила зеленою сумочкою.

Розмовляли про подружнє життя з моєю дівчинкою Емілі Ратажковскі минулого вечора,
– написала Періс Хілтон.

Talking about becoming Wifey’s with my girl @EmRata last night. #WifeLife

Публикация от Paris Hilton (@parishilton)

На знімку Періс Хілтон наче змагається з Емілі Ратажковскі у декольте. Два образи були неймовірно стильними, тому невідомо, хто із зірок міг би здобути перемогу у модній "битві".

Зазначимо, що 8 квітня знаменита модель Емілі Ратажковскі все ж одержала першість. Відома манекенниця здобула нагороду в номінації "Найкраща модель року".

Теги: LifeStyle Емілі Ратажковскі Мода Нагороди
Джерело: 24 Канал
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