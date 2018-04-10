"Битва" декольте: Періс Хілтон поділилась знімком з Емілі Ратажковскі

Знаменита американська співачка та акторка Періс Хілтон зробила спільне фото з моделлю Емілі Ратажковскі. Зірки виглядали розкішно у вечірніх сукнях з пікантним декольте.

Знаменитості зустрілись на церемонії Fashion Los Angeles Awards, яка четвертий рік поспіль відбувається в США. Організатором світського заходу було видання Daily.

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Обидві американські зірки не приховують своєї сексуальності і часто обирають досить відверті вбрання. Так, для світської події Періс Хілтон обрала сукню від бренду Philipp Plein чорного кольору, а 26-річна Емілі Ратажковскі похизувалась світлим платтям, яке доповнила зеленою сумочкою.

Розмовляли про подружнє життя з моєю дівчинкою Емілі Ратажковскі минулого вечора,

– написала Періс Хілтон.

На знімку Періс Хілтон наче змагається з Емілі Ратажковскі у декольте. Два образи були неймовірно стильними, тому невідомо, хто із зірок міг би здобути перемогу у модній "битві".

Зазначимо, що 8 квітня знаменита модель Емілі Ратажковскі все ж одержала першість. Відома манекенниця здобула нагороду в номінації "Найкраща модель року".