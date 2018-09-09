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Битва суконь: гламурна блогерка К’яра Ферраньї одягнула сукню як у Кардашян і Кароль

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К’яра Ферраньї в Нью-Йорку у сукні Atsuko Kudo
К’яра Ферраньї в Нью-Йорку у сукні Atsuko Kudo / Фото з соцмереж

Італійська блогерка К’яра Ферраньї вже декілька днів перебуває у Нью-Йорку в рамках Тижня моди. Зірка відвідує найкращі модні покази і світські вечірки, на яких демонструє розкішні наряди.

Одним з таких стала сукня від японського бренду Atsuko Kudo неонового кольору, який зараз перебуває на піку популярності. Цей колір сьогодні найчастіше використовують сестри-Кардашян, однак зробити модний експеримент вирішила Instagram-знаменитість Ферраньї.

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Для чергової вечірки вона одягнула латексну міні-сукню кольору лайму, яке ідеально підкреслювало її декольте. Щоб завершити образ, зірка одягнула свої традиційні стильні прикраси, а також зібрала волосся у хвіст і зробила сяючий макіяж. Також на її руці красувалась розкішна обручка та заручальне кільце, оскільки лише тиждень тому К'яра офіційно узаконила свій шлюб з репером Fedez.


К’яра Ферраньї в Нью-Йорку у сукні Atsuko Kudo


К’яра Ферраньї в Нью-Йорку у сукні Atsuko Kudo


К’яра Ферраньї в Нью-Йорку у сукні Atsuko Kudo

Варто додати, що цього року сукня Atsuko Kudo побувала в гардеробі не однієї модниці. В сексуальних платтях, проте вже інших кольорів, на публіку виходили такі зірки як Кім Кардашян, а також українська співачка Тіна Кароль.

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Тіна Кароль і Кім Кардашян в сукнях Atsuko Kudo

Теги: LifeStyle Мода Кім Кардашян Тіна Кароль
Джерело: 24 Канал
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