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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Битва телевізора з холодильником, – Оксана Забужко висловилася про результати виборів

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      Оксана Забужко
      Оксана Забужко / фото з відкритих джерел

      Українська письменниця Оксана Забужко висловила свою думку стосовно попередніх результатів першого туру президентських виборів. Вона також обнадіяла українців і наголосила: не варто сприймати підсумки першого туру виборів як вирішальні.

      Так, на думку Забужко, є великий шанс того, що у другому турі ситуація кардинально зміниться. Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці.

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      "А чому всі так схарапудились од відсотків Зеленського – невже справді не вірили, що і в нас у "битві телевізора з холодильником" може перемагати телевізор, тільки в дзеркально протилежній до російської розкладці? (Правило Керованого Розуму №2: коли холодильник повний, а телевізор твердить тобі, що пустий і що ти "ніколи ще так погано не жив", – вір телевізору!)" – жартівливо написала Оксана Забужко.

      Письменниця пригадала, як у передмові до своєї книги "І знову я влізаю в танк…" писала, що у 2013 – 2014 роках Україна "зірвала стоп-кран поїзду, що на всіх парах мчав у прірву", проте народ вчасно зрозумів, що справу слід брати у свої руки та став на захист країни. Тоді, за її словами, так і не вийшло ментально розкласти українців до стану "біомаси", бо відсотка "заражених" виявилось недосить.

      Тож нічого несподіваного не сталося, могло бути гірше. "Відсоток заражених", хоч і загрозливо високий, ще все-таки в нас, тьху-тьху, сумісний із життєвими показниками – ще наша доля не пропала. Стоїмо,
      – метафорично пояснила ситуацію із виборами Забужко.

      Зазначимо, що 31 березня в Україні відбувся перший тур президентських виборів. За результатами національного екзит-полу перемогу на них здобув Володимир Зеленський із 30,6% голосів виборців, другу позицію посів чинний президент Петро Порошенко із 17,8%, а третю – Юлія Тимошенко із 14,2% голосів. Підрахунок офіційних результатів голосування тим часом триває. Станом на 15:00 1 квітня ЦВК підрахувала 80,90% протоколів ОВК. Згідно з цими даними, за Зеленського проголосували 30,41% виборців, за Порошенка – 16,02%, а за Тимошенко – 13,25%.

      екзит-пол національний екзит-пол результати
      Результати національного екзит-полу після першого туру президентських виборів

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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019
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