Яку небезпеку становлять Вакарчук та Зеленський на президенських виборах

Політтехнологи вважають небезпечними нових політиків, ключових претендентів на президентське крісло, які не мають жодного досвіду роботи у Верховній Раді, Кабміні чи будь-яких інших державних органах. Такими новими політиками можуть стати лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук та керівник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський.

Їх загроза полягає в першу чергу у відсутності політичних помилок та у високому рівні довіри серед простих українців. А цим не може похвалитися жоден стандартний кандидат в президенти.

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Їх впізнаваність коливається в межах 100%, а соціологи вже понад двох років заміряють їхні рейтинги. І як виявилося, не випадково. Вересневі соціологічні дослідження Київського міжнародного інституту соціології пророкували 11,8% підтримки Володимиру Зеленському, та 8,4% – Святославу Вакарчуку.

Варто наголосити, що за лідера електоральних симпатій Юлію Тимошенко готові голосувати близько 19% українців, другим за Тимошенко в цих рейтингах йде чинний президент Петро Порошенко.

Тобто Зеленський, який офіційно не заявляв про політичні амбіції, займає третю позицію серед усіх можливих претендентів на головну посаду в країні. Вакарчук, який так само не є офіційним кандидатом в президенти – п’ятий.



Володимир Зеленський

Почнемо зі Святослава Вакарчука. Цілий рік співак навчався у престижному американському університеті Стенфорд та був вивчав програму "Розвиток українських лідерів". Після повернення в Україну Вакарчук читав кілька лекцій для молоді, записав відео зі своїми 10 кроками розвитку країни, але не дав прямої відповіді на ключове запитання – чи піде він на вибори, чи не піде.

Українські політики цілком серйозно очікували, що Вакарчук заявить про участь на президентських виборах на концерті "Океану Ельзи" 24 серпня на стадіоні "Олімпійський". Це могла бути чудова картинка, коли 100 тисяч людей захоплено вітають нового кандидата в президенти вигуками "Слава Україні".

Але цього не сталося. Рок-зірка так і не оголосив про свої політичні наміри.



Святослав Вакарчук

За нашими даними, музикант досі визначається щодо своєї ролі на виборах. З огляду на тривалі сумніви, та повну медійну відсутність – у виборчих бюлетенях ми не знайдемо прізвища лідера "Океану Ельзи". Натомість Вакарчук залишається моральним авторитетом і його публічна підтримка може допомогти у перемозі фактично будь-якому кандидату.

Зовсім інша історія з Володимиром Зеленським. Хоч актор не оголосив про перехід у політику, він робить все для того, щоб взяти участь у виборах. І це не просто здогадки.

Одразу кілька джерел як в оточенні Зеленського, так і в парламентських колах переконують, що він таки балотуватиметься у президенти 2019 року. За їхніми словами, про свою участь актор заявить у грудні перед офіційним стартом виборчої кампанії.

Ще у 2015 році студія "Квартал 95" випустила серіал "Слуга народу", де Зеленський грає роль простого вчителя історії, який випадково стає президентом України. Такий герой почав відстоювати права простих громадян, боротися із зажерливими депутатами та знищувати олігархів - тобто робити все те, про що мріють прості українці. Лише на youtube першу серію "Слуги народу" переглянули 11 мільйонів разів.



Зйомки серіалу "Слуга народу"

Образ народного президента влучно потрапив у серця телеглядачів. Як не смішно, але сьогодні саме такий образ і експлуатує Зеленський.

У своєму Інстаграм він регулярно вітає українців з державними святами, тролить можливого конкурента Святослава Вакарчука, посилає в одне місце поганих депутатів.

Окрема історія – це провокативні тізери нового сезону "Слуги народу", де він гостро критикує всіх старих політиків. І найцікавіше, що цей сезон стартує в березні 2019 року – тобто в місяць виборів президента.

В активності соцмереж Зеленського простежується перехід від коміка до серйозного політика. Своїми відео актор показує, що нове незаплямоване обличчя – хай і без політичного досвіду – в рази кращий за старих і зіпсованих політиків.

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З цього приводу є три варіанти політичного майбутнього керівника 95 кварталу:

Він справді йде на президентські вибори, бо бачить, що може щось змінити. Це великий жарт і тролінг всієї політичної еліти – мовляв до чого докотилася країна, що навіть комік може стати кандидатом на головну посаду в державі. Зеленський візьме участь у виборах лише як технічний кандидат, який збиває нових претендентів на президентське крісло.

Так, ми можемо помилятися у намірах, але всі три варіанти мають право на існування. Так само три варіанти можуть трансформуватися в один великий. Як казав класик у схожих ситуаціях – головне животи від сміху не надірвати.