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Битва за ефір: які канали захопили політичні втікачі і кум Путіна

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Битва за ефір: які канали захопили політичні втікачі і кум Путіна
Битва за ефір: які канали захопили політичні втікачі і кум Путіна / 24 канал

Найбільш рейтингові телеканали належать українським олігархам Ахметову, Коломойському, Пінчуку та представнику "Опозиційного блоку" Льовочкіну. І вони від них не збираються відмовлятися. Але є чимало "нішевих" телеканалів, на які навіть влада не звертає уваги.

Про це у своєму відеоблозі "Політична кухня" розповіла Крістіна Бердинських.

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За її словами, мова йде про NewsOne та 112 – телеканали, які мають обмежений вплив на виборців. Але ж мають.

Бердинських розповіла, що 29 серпня, у день, коли в Україні згадували про загиблих в "Іловайському котлі", Андрій Портнов, колишній заступник Адміністрації президента Віктора Януковича, на своїй сторінці у Facebook повідомив новину: у Відні, де перебуває Портнов після втечі з України, він нещодавно зустрівся із Володимиром Мураєвим, власником інформаційного телеканалу NewsOne. Виявляється, Мураєв передав в управління телеканал Портнову терміном на три роки. 

Влітку відбулися зміни і на 112 каналі. Там раптом стало дуже багато Віктора Медведчука, кума Володимира Путіна. Нещодавно навіть вийшло його велике інтерв'ю на телеканалі. Хоча після революції Медведчук спілкується переважно з російськими чи західними медіа,
– наголосила журналістка.

І додала, що на телеканалі також з'явилося нове шоу, де соратники Медведчука по партії "За життя" Нестор Шуфрич і Вадим Рабінович влаштовують кастинг кандидатів у свою політичну силу. Нещодавно кум Путіна приєднався до неї.


Віктор Медведчук, кум Путіна, почуває себе все впевненіше у медіапросторі

У влади завжди є доступ до великих медіа ресурсів, підсумувала Бердинських, і вона може це використовувати проти своїх політичних опонентів. Але те, що політичні втікачі чи кум Путіна відчувають себе дедалі впевненіше в українському медіа і політичному просторі – відповідальність влади.

Відео повного випуску відеоблогу Крістіни Бердинських "Політична кухня" за 31 серпня 2018

 

Теги: Новини України Новини політики Віктор Медведчук ЗМІ журналісти Відеоблоги Євгеній Мураєв
Джерело: 24 канал
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