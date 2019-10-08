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      Битва за Київ: хто хоче позмагатися за крісло мера столиці

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      Зима близько, а з нею і ймовірні вибори нового очільника столиці. Політологи стверджують, що боротьба за крісло мера вже на старті. Ба більше, розпочалась вона уже після оголошення результатів парламентських перегонів, а нині градус перегонів лише підвищується.

      Спочатку з'явилась інформація, що вибори можуть відбутись 8 грудня, що неабияк стимулювало політиків боротися за Київ. Серед них є і бувалі, й епатажні особистості. Хоча офіційно перегони ще не стартували, про деяких кандидатів уже відомо.

      Читайте також: Битва за Київ: що можуть показати вибори?

      Хто хоче позмагатися за крісло мера

      ► З 2014 року кабінет міського голови займає Віталій Кличко і, схоже, йти він не збирається. Втім, боротьба за посаду розгортається запекла. До прикладу, позмагатися з Віталієм Кличком уже два роки мріє епатажний бізнесмен Гарік Корогодський. Хоча сам Кличко без бою здаватися не збирається.

      Я розпочав багато проєктів, я дав зобов'язання перед киянами, і я маю ці проєкти завершити,
      – наголосив мер Києва Віталій Кличко.

      ► Окрім перемог, у скарбничці чинного мера не обійшлося й без зашкварів – варто згадати про два мости, Шулявський і скляний, пішохідний. Та, на думку Кличка, це все – брудна інформаційна кампанія, яку проти нього розвернув його опонент – нардеп від "Слуги народу" і колишній генеральний директор "1+1" Олександр Ткаченко.


      Олександр Ткаченко

      Втім, той вже заявив і про вищі амбіції, подавши декларацію у НАЗК на посаду очільника КМДА, яка, за законопроєктом його авторства, має бути окремою від мерської.

      Новий закон про Київ і дострокові вибори у столиці – читайте, що пропонує "Слуга народу"

      ► Гуляє по телеефірах і Андрій Пальчевський. Бізнесмен, журналіст, політичний експерт і фігура з політичним минулим. У 2010 році він навіть кілька місяців був заступником міністра у справах молоді та спорту. Цікаво, що саме у його клініці під час президентських перегонів здавав аналізи нинішній президент України.

      До мене підходять люди та кажуть, щоб я йшов. А хтось каже "йдіть нафіг". І тоді я розумію, що умовно 4 до 1, що треба йти,
      – заявив бізнесмен Андрій Пальчевський.

      ► Готовий учергове поборотись і Микола Томенко. З 2002 року він змінив декілька політичних сил, проходив у Раду п'ять разів, двічі обіймав посаду заступника голови парламенту.


      Микола Томенко

      Для нас Київ важливий не як місто в інтересах забудовників, чи мажорів, чи чиновників, чи секс-туристів, а місто в інтересах киян,
      – наголосив нардеп попередніх скликань Микола Томенко.

      ► У кулуарах Верховної Ради ходять чутки, що від "Голосу" на посаду глави столиці висунуть шоумена Сергія Притулу. Водночас згадують і ще одного шоумена та актора "Квартал-95" Євгена Кошового.

      Практично жодна з партій ще нікого не висувала. Кожні три дні з'являється якась невідома соціологія, яка пророкує нового кандидата у мери. Зараз більш важливо не інвестувати у маніпуляції для кандидатів, а отримати престижні партійні бренди, які дають можливість органічного приросту рейтингу,
      – підкреслив політолог Микола Давидюк.

      Згідно з рейтингом соціологічної групи "Рейтинг" лідерами у боротьбі за посаду мера Києва є Віталій Кличко, Сергій Притула та Олександр Ткаченко. 

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      Автор: Анна Брикова
      Теги: Новини України Новини політики КМДА Віталій Кличко Слуга народу Сергій Притула Микола Томенко Місцеві вибори 2020
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