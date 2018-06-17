Битва за Нобелівську премію миру: із Трампом за нагороду побореться лауреат із Венесуели

У Норвегії депутат від Ліберальної партії висунув на здобуття Нобелівської премії миру лідера опозиції у Венесуелі Леопольдо Лопеза.

Про це інформує "Громадське" з посиланням на норвезькі ЗМІ.

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Як пояснив депутат Ліберальної партії Норвегії, прихильність Лопеза до свободи і блага усіх венесуельців призвели "до важкої битви проти образливого і незаконного режиму влади Венесуели".

Окрім цього парламентарій додав, що його надихають зусилля Лопеза у творенні "нової Венесуели".

Додамо, що 14 червня норвезькі депутати висунули кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Таку пропозицію зробили члени правлячої Партії прогресу Норвегії після історичної зустрічі Дональда Трампа з Кім Чен Ином.

Цікаво, що відносини між США та Венесуелою є досить напруженими. Так, у травні цього року президент Венесуели Ніколас Мадуро відіслав старшого дипломата США із країни. Більше того, у США вважають нелегітимними президентські вибори, на яких переміг Мадуро.