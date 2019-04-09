Битва за "Приватбанк": Чи заплатять українці Коломойському ще 2 мільярди доларів

Ігор Коломойський в інтерв'ю заявив, що хоче від України компенсації у два мільярди доларів за націоналізацію "Приватбанку". І у багатьох українців закралась думка – чи не перекладуть цей "борг", у випадку зміни влади, на їхні плечі?

У тому, чому раптом українці можуть заплатити олігарху чергові мільярди доларів та що це означатиме для України – розбирались журналісти 24 каналу.

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З того, що "Приватбанк", який обслуговував більше половини українських транзакцій та половину всіх платіжних карток, випущених в Україні, націоналізували. Наприкінці 2016 року власником 100% акцій банку стала держава в особі Міністерства фінансів України.

Так сталось тому, що попередні власники банку – бізнесмени Ігор Коломойський та Генадій Боголюбов – роками вели не дуже виважену політику. Через це, як пояснили в НБУ, банк втратив капітал, а 97% кредитів видавав компаніям, пов'язаним з його акціонерами, які повертати ці кошти не планували.

Коли у 2016 році було виявлено дефіцит регулятивного капіталу у розмірі 146,4 мільярда гривень та стало очевидно, що керівництво банку умов Плану реструктуризації не виконували, НБУ був зобов'язаний визнати "Приватбанк" неплатоспроможним. Згодом його можна було вивести з ринку згідно з положеннями закону про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Проте, крах такого системно важливого банку як "Приватбанк" загрожував всій фінансовій системі та економіці. Тому дешевше було його націоналізувати.

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У самому банку всі звинувачення у невиваженості власної політики відкидали та пояснювали необхідність націоналізації "інформаційними атаками", які призвели до відтоку коштів.

Як зазначив фінансовий аналітик компанії ICU Михайло Демків, сам процес націоналізації, з точки зору клієнтів банку, пройшов напрочуд гладко. Вдалось забезпечити безперервне обслуговування операцій клієнтів, за винятком короткого періоду, коли були недоступні трансакції юридичних осіб, які перевіряли на предмет інсайдерів. Після цього між Україною та колишніми власниками "Привату" почались тривалі з’ясування стосунків. У тому числі – через суди.

На початку 2018 року результати незалежного розслідування компанії Kroll підтвердили, що "Приватбанк" був об'єктом масштабних та скоординованих шахрайських дій як мінімум протягом десяти років до націоналізації, що призвело до завдання банку збитків щонайменше в розмірі 5,5 мільярда доларів.

Відео презентації результатів розслідування дивіться тут:

У червні 2018 року НБУ подав судовий позов у Швейцарії до Коломойського через невиконання ним зобов'язань за наданим у 2016 році особистим поручительством по кредитах рефінансування, виданих "Приватбанку" в період між 2008 і 2015 роками. Оскільки всі спроби НБУ врегулювати питання погашення Коломойським заборгованості за кредитами виявилися безуспішними, центробанк 18 грудня 2018 року подав у першу інстанцію суду Республіки і кантону Женеви позов проти Коломойського на загальну суму 6,64 мільярда гривень. Коломойський, у свою чергу, вирішив спробувати скасувати націоналізацію банку, подавши на початку 2019 року десятки судових позовів.

Дивіться також відео проекту VoxUkraine про те, чи була націоналізація правильним рішенням:

Прості українці – гроші на докапіталізацію виділили з державного бюджету. Банк почали рятувати через вливання додаткових 150 мільярдів гривень. Робила це держава через випуск держоблігацій, які взяв на баланс Нацбанк.

Неможливо пояснити однозначно.

Сам Коломойський в інтерв’ю заявив, що "Приватбанк", як явище, йому не потрібен. "Але там лежало два мільярди доларів капіталу. Нехай повернуть – і немає питань", – сказав він. При цьому олігарх наполягає, що він у цій ситуації є жертвою, яку пограбували.

Чому саме ідеться про таку суму – теж не ясно, оскільки на момент націоналізації, за даними НБУ, у банку не було такого капіталу.

При цьому сам він винен ще близько 5 мільярдів доларів. Це – ті гроші, які ми заплатили, аби "Приватбанк" вижив. Однак цей нюанс Коломойський тактовно оминає у своїх заявах.

Все залежатиме від того, чи дозволить політична ситуація реально домогтись судового рішення по компенсації. Якщо припустити, що Володимир Зеленський стане президентом, якщо припустити, що він дійсно залежний від Коломойського, то цілком можемо припустити, що політична ситуація дійсно буде сприятливою для Коломойського. Це означатиме, що таки заплатимо.

Радник кандидата в президенти Володимира Зеленського, колишній міністр фінансів України Олександр Данилюк (який, власне, і реалізував проект націоналізації "Приватбанку") з цього приводу написав, що окремо говорив із Зеленським про банк.

"Звичайно ініціював і питання націоналізації "ПриватБанку" і зв'язків з Коломойським. Отримав відповідь, що не для того іде в Президенти, аби повертати "Приватбанк". Сподіваюсь, це була щира відповідь", – написав він.

Але, по-перше, чи була відповідь щирою – перевірити неможливо. По-друге, Коломойський і не хоче повертати банк собі, він хоче ще грошей. А це – вже зовсім інша історія.

Ніяк. Взагалі. Як пояснив 24 каналу аналітик Андрій Вігірінський, навіть якщо Коломойський і отримає якесь рішення на свою користь щодо виплати компенсації, то виплачувати її будуть не за рахунок вкладників, а за рахунок нових акціонерів банку.

Вкладникам про цю історію думати взагалі не варто у негативному сенсі. Мова іде по те, що під час націоналізації відбулось наступне: кошти акціонерів було переведено у капітал банку. Виходить, що, з точки зору Коломойського, гроші, які він вклав у капітал, чи у майно банку, чи гроші, які були на його рахунках були, на його думку, забрані. Тому його позиція така: банк мені не треба, але те, що ви переводили у капітал – поверніть. Вони судяться. Кілька сотень позовів, які були ініційовані колишніми акціонерами, розглядаються у судах. Від тих, хто має депозитні рахунки у "Приватбанку", тут нічого не залежить. Їхні гроші захищені Фондом гарантування вкладів,

– наголосив він.

Втім, економіст Сергій Фурса вважає, що певним чином рішення на користь Коломойського все ж вплине на економічний статус українців.

Воно тут – не напряму, але дуже дотичне до наших економічних перспектив. По-перше, за словами Фурси, якщо політична ситуація в Україні буде настільки сприятливою для Коломойського, розраховувати на те, що ми отримаємо від нього компенсацію за гроші, які витратили на порятунок "Приватбанку", не варто.

По-друге, ситуація навколо "Приватбанку" – саме той ризик, який може проявитись у співпраці з МВФ.

Ми знаємо, що пан Коломойський висловив бажання визнати націоналізацію "Приватбанку" незаконною. Однак націоналізація "Приватбанку" була критично важливою умовою у співпраці з МВФ,

– наголосив економіст.

Відтак відкат цього процесу назад означатиме відмову МВФ від подальшої співпраці з Україною. Це може стати настільки болючим для української економіки, що кожен українець відчує такі зміни на собі.

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