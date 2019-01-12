Битва за стену: почему Трамп не может отказаться от строительства никому не нужного забора

Во время предвыборной кампании 2016 года Дональд Трамп постоянно забывал о том, что на людях ему надо ругать нелегальную иммиграцию. Его помощники, зная, что он долго занимался строительством и недвижимостью, нашли выход. Они посоветовали Трампу представить себе Стену, через которую нелегалы не могут перебраться.

БИТВА ЗА СТЕНУ

Трампу этот образ очень понравился, он стал его использовать во всех выступлениях, описывал эту "десятиметровую" стену. А также рассказывал, как ее будет строить "из бетона и арматуры", а также пообещал, что за все это заплатит Мексика.

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Избиратели были в восторге, а пограничная Стена стала главным предвыборным обещанием Трампа. Настолько важным, что избиратели Трампа только Стену от него и требуют, все остальное им до лампочки.

Когда уже президент Трамп попробовал тихо съехать с этой темы и отказаться от строительства никому не нужного забора, ему этого не дали сделать. Его собственные сторонники сказали, что не будут за него голосовать в 2020 году, если не будет Стены. Для политического выживания и для защиты от следователей идущих по пятам и просто, чтобы не попасть в тюрьму, ему эта стена просто необходима.



Дональд Трамп



Демократы в Конгрессе это понимают. Они видят: стена (а точнее, ее отсутствие) – ахиллесова пята Трампа. Без стены второго срока ему не видать. В эту точку демократы и бьют изо всех сил. Спикер Пелоси категорически отказывается выделять деньги на строительство. "Ты обещал, что заплатит Мексика, вот у нее денег и проси", – говорит он.



Мексика, естественно, ни копейки не дает. Трамп в ярости отказался подписать бюджет США на 2019 год, поскольку там нет ассигнований на стену. Из-за этого 22 декабря начался так называемый "шатдаун" правительства. Примерно 800 тысяч госслужащих остались без зарплаты. Это очень опасно. В аэропортах почти не проверяют пассажиров на опасные предметы. Налоговики не выплачивают возвраты по налогам, социальные службы не дают беднякам бесплатные талоны на еду и жилье. Фермеры не получают субсидии.

Даже тяжело больные люди лишены последней надежды. Из-за шатдауна правительства они не могут испытать на себе самые последние экспериментальные лекарства, так как Минздрав толком не работает. Это какая-то разруха. Самое смешное, что и пограничники, из-за которых начался спор, тоже сидят без денег.

Вечно это продолжаться не будет, но и без стены Трамп тоже жить не может. Поэтому он сейчас угрожает ввести в США чрезвычайное положение, что даст ему возможность использовать деньги Министерства обороны, например, для строительства стены. Согласие демократов в Конгрессе не понадобится.

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Но сами демократы заранее назвали такой шаг "началом диктатуры" и пообещали ответить Трампу судебными исками и тотальным бойкотом. Ситуация приближается к состоянию полного хаоса. Я не удивлюсь, если скоро пойдут разговоры об импичменте. Точнее, такие разговоры уже начались.

РЕВОЛЮЦИЯ ПРОТИВ ТРАМПА

Все начало января, пока у нас в политике был мертвый сезон, в Вашингтоне кипели самые настоящие страсти. Начать надо с того, что там, наконец-то, начал работать новый состав Конгресса. Если в верхней палате, Сенате, после ноябрьских выборов ничего принципиально не поменялось (там большинство у республиканцев), то в нижней, Палате представителей, произошла смена власти.

Теперь там большинство в руках оппозиционной Дональду Трампу Демократической партии, у нее 235 депутатов. У республиканцев осталось 199 мандатов. Еще одно место пока пустует из-за очень странной истории. Депутаты от Демпартии заняли все главные посты в нижней палате. Спикером, например, стала 78-летняя Нэнси Пелоси из Калифорнии.

Что это все означает? Для американской политики это маленькая революция. Когда большинство в парламенте было у Трампа, он мог запросто проводить через него свои законы и свою политику. Сейчас это будет в миллион раз сложнее. Более того, получив власть в Палате представителей, демократы смогут пить кровь президента литрами.

Например, Комитет по надзору за исполнительной властью может вызвать повесткой на свои слушания любого министра или чиновника из Белого дома. Даже самого Трампа может вызвать, но тот, правда, может и не прийти, если не захочет. Тем не менее все остальные его люди будут обязаны отвечать на самые злобные вопросы депутатов. Так, например, бывший личный юрист Трампа Майкл Коэн уже вызван для дачи показаний на начало февраля, отказаться он не имеет права.



Майкл Коэн

Конгресс может потребовать от налоговой службы предоставить депутатам информацию о налоговых вычетах любого человека в стране, включая президента. Благодаря этому можно будет понять, сколько у Трампа денег и не врет ли он, когда называет себя мультимиллиардером.

Кроме того, станет ясно, не ведет ли он бизнес с Россией или с какой-то еще подозрительной страной. Что касается России: зная необъяснимую любовь Трампа к Владимиру Путину, демократы просто ненавидят российского диктатора. Новый конгресс будет намного более антироссийским, чем прежний.

Администрация Трампа совсем недавно попыталась снять санкции с российского олигарха Олега Дерипаски, а также его компании "Русал". Новый состав Конгресса моментально поставил заслон этой попытке.



Олег Дерипаска

Более того, депутаты сейчас думают ввести против РФ так называемые "ядерные санкции". Это комплекс мер, способный за год почти полностью уничтожить экономику РФ. Там санкции на уровне иранских, если не сильнее. Но все это станет реальностью лишь после окончания уже начавшейся войны между Конгрессом и президентом за стену на мексиканской границе.

НОВЫЕ ЛЮДИ В КОНГРЕССЕ

В США, как и сейчас в Украине, многие возлагают большие надежды на "новых людей в политике". В новом Конгрессе таких довольно много. Первым делом хочу рассказать о Рашиде Тлаиб из Мичигана. Это первая женщина палестинского происхождения, которая избралась в Конгресс. Присягу она принимала не на Библии, а на Коране, принадлежавшем Томасу Джефферсону, одному из основателей США. Мне кажется это было красиво. Уверен, что он и подумать не мог о том, что в Конгрессе когда-нибудь будет заседать женщина, тем более мусульманка.



Рашида Тлаиб

Так вот, эта самая Тлаиб, выступая на встрече со сторонниками, описала будущее Трампа довольно резко отозвалась о президенте США. "Устроим этому дебилу импичмент", – сказала она. Если честно, она использовала намного более крепкое слово, но я его тут не могу повторить. Публика в зале аж застонала от счастья, услышав эту программу действий. Но вот истеблишмент Демократической партии осудил Тлаиб.

Ее руководство считает, что об импичменте пока рано говорить, да и слова в такой дискуссии надо использовать более нежные. Тем не менее Тлаиб тут же стала настоящей звездой среди молодого поколения партии. Ее поведением недовольны только старички

Но еще более ярко засияла самая молодая конгрессвумен в истории США – Александрия Оказио-Кортес. Она придерживается очень левых взглядов в политике и экономике. Например, она хочет, чтобы самые богатые люди платили 60-70 % налога на все доходы свыше 10 миллионов долларов. То есть 10 миллионов – без налога, а вот все что больше – там уже высокие налоги.

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Она же хочет за 10 лет сделать весь транспорт в США электрическим: чтобы не было ни бензиновых, ни дизельных машин. Нефтяные компании, конечно, в ужасе, а народу эта идея нравится. Не зная, в чем ее обвинить, правые нашли старый ролик, где Кортес танцует со своими друзьями. В описании видео ее назвали безумной коммунисткой. Но наезд не получился.



Александрия Оказио-Кортес

Людям, наоборот, понравилось, как она танцует, а сама она даже записала еще один ролик, в котором под музыку танцует в кабинет депутата парламента. Популярность Александрии только возросла. Сейчас у нее в твиттере больше двух миллионов фолловеров. И вы знаете, она очень активно продвигает свою идею о запрете грязных бензиновых автомобилей. Говорит, что во времена Джона Кеннеди на Луну тоже было лететь дорого и сложно. Что никто в это не верил, но слетали же. Так и сейчас можно все сделать.

Вот такие новые люди у демократов в Конгрессе. Знаете, я им желаю успеха. Тем более, что оппоненты у них, как правило, либо идиоты, либо мошенники.

И тут переходим к истории о пустующем месте в Конгрессе: священник из Северной Каролины Марк Харрис решил стать конгрессменом. Там мажоритарка: прошлым летом он еле-еле выиграл праймериз Республиканской партии и стал кандидатом в депутаты от нее.



Марк Харрис

Потом, в ноябре, с отрывом меньше одного процента победил соперника от демократов и стал конгрессменом. В этом качестве он даже приехал в Вашингтон и прошел специальный курс обучения для депутата-новичка. Но потом у него родине вдруг выяснилось, что Хэррис – жулик, действующий в стиле раннего Януковича времен оранжевой революции.

В большинстве своем американцы – люди добрые, милые, они доверяют друг другу. Демократия для них действительно много значит. Они ее любят и ценят.

Мухлевать на выборах там совсем не принято, поэтому и защиты от мухлежа почти нет. В большинстве мест вы можете прийти на участок и проголосовать, даже без всяких документов. Вам поверят, что вы – гражданин этой страны, нормальный человек и не побежите еще раз голосовать за своего кандидата на соседний участок.

Однако священник решил, что этим можно воспользоваться. Он нанял людей, которые мухлевали с голосованием на дому. Они вместо пенсионеров и больных людей заполняли бюллетени, и ставили там имя Хэрриса. А если те все-таки настаивали на голосовании за соперника, то такой бюллетень просто выкидывали в мусорное ведро.

Именно так святой отец и победил. Когда об этом стало известно, местная избирательная комиссия не утвердила результаты голосования. Демократы в Конгрессе в Вашингтоне сказали, что не дадут жулику принять присягу. Даже республиканцы не стали слишком уж поддерживать Хэрриса, так как для репутации партии он стал совсем токсичным.



В этой истории меня смущает то, что не мы становимся все больше похожи на Америку, а она на нас. У власти там популист, а на выборах начались фальсификации. Нехорошо это. Ну и, конечно, не могу не отметить, что в очередной раз отличился священник. По всему миру служители культа оказываются мошенниками. Даже не знаю, что за напасть такая.

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Но в любом случае, сейчас есть надежда, что в Северной Каролине пройдут досрочные новые выборы, и место Харриса в Конгрессе займет нормальный человек, а не склонный к жульничеству священник.