Бив дитину ножем у живіт: на Дніпропетровщині поліцейські затримали вбивцю

19 квітня у Дніпропетровській області сталася трагедія – чоловік убив дитину ножем. Поліцейські вже затримали нападника.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію.

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Що відомо про вбивство дитини на Дніпропетровщині

Чоловік раніше був судимий. Він завдав 12-річному хлопчику ножові поранення, внаслідок яких дитина померла.

Злочин стався 19 квітня о 18:00 у місті Шахтарське Синельниківського району Дніпропетровської області. Поліцейські встановили, що 43-річний сусід посварився з хлопчиком на сходовому майданчику багатоквартирного будинку. Під час конфлікту він вихопив ніж та напав на дитину. З ножовими пораненнями у живіт хлопчика доставили до лікарні. На жаль, від отриманих травм він помер,

– написали в поліції.



Знаряддя вбивства / Фото Нацполіція

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство малолітньої дитини.

"Поліцейські встановили всі обставини злочину та вилучили з місця події ніж. В ході подальших слідчих заходів особа нападника була встановлена", – додали у відомстві.

Чоловікові вручили повідомлення про підозру та обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою. Йому загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Також зранку 22 квітня в поліції повідомили про стрілянину в Києві. Внаслідок інциденту є поранений.