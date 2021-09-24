Лупив по обличчю й до крові: 11-річний побив бабусю на території школи в Дніпрі

У Дніпрі 22 вересня на території школи 11-річний хлопчик сильно побив свою бабусю. Він завдавав їй удари по обличчю, поки не почала йти кров.

Згодом туди викликали поліцію та швидку. Це сталося на подвір'ї 121 школи.

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Виховує тільки бабуся

Повідомляють, що школяр цілеспрямовано лупцював бабусю руками в голову та по обличчю. Як наслідок, у жінки був розбито ніс, з якого текла кров.

Юного зловмисника бабуся виховує самотужки. Повідомляють, що вона його дуже любить і добре про нього піклується. Наразі невідомо, що спровокувало таку поведінку хлопця.

Відвідував шкільного психолога

Згодом інцидент прокоментували в Департаменті гуманітарної політики міськради Дніпра. Там сказали, що у вересні учень відвідував шкільного психолога, оскільки його поведінка різко змінилася в гірший бік. При цьому, в минулому семестрі він ще не проявляв агресію.

Наразі з працівниками школи почали спілкуватися представники ювенальної превенції. У поліції ж сказали, що раніше ця сім'я жодного разу не потрапляла в поле зору правоохоронців. Хлопця після інциденту забрали в одну з лікарень міста, щоб встановити причину спалахів агресії.

Інший інцидент раніше

8 червня повідомили, що в місті Малин на Житомирщині кілька підлітків накинулися та жорстоко побили чоловіка з інвалідністю. Згодом їх розшукали старші хлопці, які змусили зловмисників вибачитися на колінах.

У поліції області згодом встановили всіх причетних до цього інциденту. Там повідомили, що встановлюють обставини та намагатимуться притягнути неповнолітніх до відповідальності ще й по закону.