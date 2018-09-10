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Бив стільцем по голові та колов ножицями: у київській школі учень познущався над вчителькою

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Інцидент трапився у київській школі №94, яку колись закінчила Марина Порошенко
Інцидент трапився у київській школі №94, яку колись закінчила Марина Порошенко / фото з відкритих джерел

У столичній школі №94 трапилася бійка між учнем та вчителькою. Восьмикласник наніс вісім ударів ножицями у спину педагогу та вдарив її стільцем по голові.

Про це інформує прес-служба Нацполіції у Києві.

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О 15.20 у чергову частину надійшло повідомлення лікаря, що до відділення політравми госпіталізовано вчителя школи №94: у жінки були травми голови та різані рани тіла. Потерпіла пояснила, що тілесні ушкодження у приміщенні навчальної аудиторії їй наніс учень восьмого класу,
– йдеться у повідомленні.

За інформацією ЗМІ, інцидент трапився під час уроку, на якому школярі писали самостійну роботу. Вчителька поставила мінус хлопцю за одне із виконаних завдань, і той зі всієї сили пожбурив у педагога стільцем. Потім восьмикласник наніс вісім ударів ножицями у спину вчительки.

І вчитель, і школяр перебувають у медичних закладах, де ними опікуються лікарі. 

школа напад учень з ножицями
Інцидент трапився у спеціалізованій школі "Еллада" на Печерську

Постраждала – вчителька інформатики вже пенсійного віку із 20-річним стажем роботи. До лікарні її доправили із тяжкими травмами, відомо, що вона вже перенесла декілька операцій. 13-річного нападника забрали до лікарні, оскільки він перебував у шоковому стані.

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 На місці працювали психологи, які надавали допомогу дітям, котрі під час інциденту перебували в аудиторії.

У школі кажуть, що хлопчик – новенький, вчиться у школі тільки з 1 вересня цього року. Він спокійний і раніше ніяких тривожних ознак не подавав. Разом із сім'єю він переїхав до Києва із Калуша Івано-Франківської області.

Поліція розпочала кримінальне провадження. У ході слідства будуть встановлені причини і обставини події.

Зазначається, що у спеціалізованій школі з поглибленим вивченням англійської та грецької мов №94 "Еллада", у якій трапився інцидент, намагалися пропускати правоохоронців лише у клас, де відбувся напад, щоб не наполохати решту учнів.

Додамо, що ця школа є також Alma Mater дружини Президента України Марини Порошенко. Вона закінчила цей навчальний заклад у 1979 році.

Теги: Новини України Новини Києва Діти і неповнолітні Кримінальні новини
Джерело: 24 канал
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