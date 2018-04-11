Бився головою об предмети: з’явилася офіційна версія загибелі юнака у Лук’янівському СІЗО
Інформацію про смерть 22-річного засудженого, який відбував покарання у Київському слідчому ізоляторі, підтвердили офіційно.
Про це повідомляє "Громадське радіо" з посиланням на речника заступника міністра юстиції Дениса Чернишова –Юрія Маслака.
Юнака доставили до СІЗО відбувати покарання 3 квітня. Його помістили до однієї з камер, проте, за словами Маслака, він вів себе неадекватно.
Він себе почав неадекватно поводити і проявляти буйство – битися головою об предмети, у стіну. 5 квітня його помістили до медичної частини, до спеціалізованої камери, де через ці поранення, які він отримав у попередній камері, йому стало ставати гірше і його госпіталізували до клінічної лікарні,
– пояснив Маслак.
Хлопець помер 9 квітня у відділенні реанімації Київської міської клінічної лікарні. У нього діагностували синці, забої та гематоми обличчя, а також відкриту черепно-мозкову травму.
За словами Маслака, лікарі не виявили слідів насильницької смерті. Остаточну причину смерті має встановити судово-медична експертиза.
У вівторок, 10 квітня, волонтер сповістив, що засуджений, імовірно, помер через побиття.