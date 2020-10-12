У свіжому випуску "Ти дивись" за 12 жовтня – у Харкові 2 пенсіонерки побилися через контроль над смітником. Одна з жінок ледь не потовклася з нарядом патрульних, який приїхав її заспокоїти. Чернівецькі поліціянти намагалися затримати чоловіка, який влаштував бійку на вулиці. Але поліціянт спіткнувся і простягнувся на асфальті, так і не догнавши втікача.

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В одному з київських тролейбусів поліціянти побачили пасажирку без маски і попросили жінку або вдягнути її, або залишити салон. У відповідь жінка послалася на те, що закон її не зобов'язує дотримуватись карантину.

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У Житомирі місцеві дорожники вирішили класти асфальт у калюжі. Свідком цього став дуже темпераментний місцевий мешканець.

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Нещодавно у селищі Талалаївка, що на Чернігівщині, 4 подруг вирішили прославитися в соцмережах. Вони станцювали тверк біля пам'ятника українським воїнам, які загинули на Донбасі.