Бій біля Золотого – це тиск на чинну владу, – військовий експерт назвав цинічну мету Путіна

Жорсткий бій проти українських військових біля Золотого на Донбасі – це провокація з боку Російської Федерації, яка має довготривалий характер.

Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив військовий експерт Дмитро Снєгірьов.

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"Це тиск військово-політичний на керівництво України, з метою посадити на один стіл перемовин Київ, Луганськ і Донецьк. Примусити Україну грати виключно за московським сценарієм, нав'язати власне бачення розвитку ситуації на Сході", – пояснив експерт.

Це провокація, яка має довготривалий характер – спершу заяви Лаврова, що будь-які євроінтеграційні процеси в Україні розглядаються як торпедування мінських домовленостей, потім заява Пєскова, що Києву треба домовлятись з Луганськом і Донецьком, а наприкінці військовий тиск у вигляді ескалації збройного протистояння,

– сказав Снєгірьов.

Військовий експерт заявив, що загострення варто чекати й надалі.

"Те, що відбувається поблизу Бахмутської траси – це передислокація підрозділів незаконної збройних формувань поблизу селища Калинове, накопичення БК, наявність важкої бронетехніки і ствольної артилерії калібром більше ніж 120 міліметрів, яка заборонена у Мінську, накопичення учасників незаконних збройних формувань на трьох базах. Тобто напрямок Бахмуцький буде найбільш небезпечний, тобто це місце, де будуть відбуватись й подальші збройні ескалації з метою зриву Мінських процесів і Нормандських домовленостей", – додав він.

Що відомо про бій біля Золотого? Вранці 18 лютого о 5 ранку окупаційні війська провели масштабну операцію, випустивши 440 снарядів по позиціях українських військових поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. За словами редактора "Цензор.нет" Юрія Бутусова, бойовики стріляли зі всіх видів зброї, зокрема застосовували артилерію калібру 152 міліметрів, міномети 120 міліметрів.



Внаслідок атаки загинув український воїн, ще чотири отримали поранення. Україна зберегла свої позиції, ситуація залишається повністю контрольованою.



Президент України Володимир Зеленський назвав ці події провокацією та запевнив, що вони не змінять курс, яким іде Україна.