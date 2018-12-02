Бій Гвоздик – Стівенсон: після нокауту канадієць загримів у реанімацію

Після бою з українським боксером Олександром Гвоздиком колишній чемпіон світу за версією WBC в напівважкій вазі Адоніс Стівенсон потрапив у реанімацію.

Про це повідомив його промоутер Івон Мішель.

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"Сім'я Адоніса і керівництво GYM зараз зі Стівенсоном. Адоніс наразі перебуває у критичному стані в лікарні", – зазначив він.

Жодних подробиць близькі Стівенсона поки не розголошують і попросили ЗМІ їх не турбувати.

AVIS, nouvelles sur la condition d’Adonis

La famille de .@AdonisSuperman et les dirigeants de Groupe Yvon Michel sont présentement auprès d’Adonis Stevenson. Ils souhaitent informer les amis et les supporters qu’Adonis est présentement dans une condition critique (1sur2) — Yvon Michel (@yvonmichelGYM) 2 грудня 2018 р.

… aux soins intensifs, à l’hôpital, suite à son combat contre Oleksander Gvozdyk. Ils apprécient l’inquiétude et le support de tous. Il n’y aura aucun autre commentaire pour l’instant et ils demandent respectueusement votre compréhension dans leur désir de rester en privé. 2sur2 — Yvon Michel (@yvonmichelGYM) 2 грудня 2018 р.

Нагадаємо, у ніч на неділю, 2 грудня, відбувся бій Олександра Гвоздика проти Адоніса Стівенсона за титул чемпіона світу у напівважкій вазі по версії WBC. Переміг українець достроково. Він відправив канадійця у нокаут. В 11-у раунді українець провів серію ударів. Однак якщо на початку раунду Стівенсон встояв, то вже наприкінці не зумів захиститися від ударів українця. Після того, як Стівенсон завалився в куті рингу, суддя зупинив бій.