Бій Гвоздик – Стівенсон: після нокауту канадієць загримів у реанімацію
Після бою з українським боксером Олександром Гвоздиком колишній чемпіон світу за версією WBC в напівважкій вазі Адоніс Стівенсон потрапив у реанімацію.
Про це повідомив його промоутер Івон Мішель.
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"Сім'я Адоніса і керівництво GYM зараз зі Стівенсоном. Адоніс наразі перебуває у критичному стані в лікарні", – зазначив він.
Жодних подробиць близькі Стівенсона поки не розголошують і попросили ЗМІ їх не турбувати.
Нагадаємо, у ніч на неділю, 2 грудня, відбувся бій Олександра Гвоздика проти Адоніса Стівенсона за титул чемпіона світу у напівважкій вазі по версії WBC. Переміг українець достроково. Він відправив канадійця у нокаут. В 11-у раунді українець провів серію ударів. Однак якщо на початку раунду Стівенсон встояв, то вже наприкінці не зумів захиститися від ударів українця. Після того, як Стівенсон завалився в куті рингу, суддя зупинив бій.
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