14:21
2 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ГВОЗДИК – СТІВЕНСОН ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Складні жарти Путіна. Віце-робото-прем'єр РФ
      Вєсті Кремля
      19:21, 1 грудня
      Вєсті. UA. Жир. Стіна плачу Яценюка. Сіль на російські рани
      Вєсті.UA
      19:11, 1 грудня
      Через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Табу та заборони в Союзі
      Згадати все
      22:30, 30 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ГВОЗДИК – СТІВЕНСОН ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Бій Гвоздик – Стівенсон: після нокауту канадієць загримів у реанімацію

      864 Читать новость на русском
      Гвоздик нокаутував Стівенсона
      Гвоздик нокаутував Стівенсона / worldboxingnews.net

      Після бою з українським боксером Олександром Гвоздиком колишній чемпіон світу за версією WBC в напівважкій вазі Адоніс Стівенсон потрапив у реанімацію.

      Про це повідомив його промоутер Івон Мішель.

      Читайте також:  Як Ломаченко реагував на ефектні дії Гвоздика у бою проти Стівенсона: карколомне відео

      "Сім'я Адоніса і керівництво GYM зараз зі Стівенсоном. Адоніс наразі перебуває у критичному стані в лікарні", – зазначив він. 

      Жодних подробиць близькі Стівенсона поки не розголошують і попросили ЗМІ їх не турбувати. 

      Нагадаємо, у ніч на неділю, 2 грудня, відбувся бій Олександра Гвоздика проти Адоніса Стівенсона за титул чемпіона світу у напівважкій вазі по версії WBC. Переміг українець достроково. Він відправив канадійця у нокаут. В 11-у раунді українець провів серію ударів. Однак якщо на початку раунду Стівенсон встояв, то вже наприкінці не зумів захиститися від ударів українця. Після того, як Стівенсон завалився в куті рингу, суддя зупинив бій.

      Бій гвоздик – Стівенсон: хроніка подій
      Теги: Спорт Бокс Гвоздик – Стівенсон
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Психолог рассказали о детских кризисах и как с ними бороться
      сьогодні , 12:00 Психолог рассказали о детских кризисах и как с ними бороться
      Блог Медіа 309
      Як продати батька, або Ціна життя в Луганську
      сьогодні , 08:17 Як продати батька, або Ціна життя в Луганську
      Ольга Черненко 1877
      Джордж Буш-старший – людина-тренд: яким світ запам'ятає померлого президента США
      сьогодні , 07:45 Джордж Буш-старший – людина-тренд: яким світ запам'ятає померлого президента США
      1019
      Гвоздик ефектно переміг нокаутом та став чемпіоном світу з боксу за версією WBC
      сьогодні , 03:56 Гвоздик ефектно переміг нокаутом та став чемпіоном світу з боксу за версією WBC
      5119
      Виробники радості: Далай-лама і архієпископ Туту діляться секретами життя
      1 грудня , 22:00 Виробники радості: Далай-лама і архієпископ Туту діляться секретами життя
      Наталія Лебідь 624
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      "Williams" поїде до Валенсії без нового боліда
       18 січня 2011 , 18:22
      Кубок Світу: Марліс Шильд виграла перший слалом у сезоні
       28 листопада 2011 , 12:26
      Російський клуб звільнив українського тренера через війну
       4 листопада 2014 , 12:02
      Екс-гравець "Севастополя" зіграв перший матч на волі після майже 5 років ув'язнення
       25 червня 2015 , 17:52
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук