Бій Хабіба проти Майвезера можуть провести за правилами MMA, а не боксу

Президент UFC Дана Вайт запропонував Флойду Майвезеру вийти на бій проти Хабіба Нурмагомедова в октагоні, а не на ринг. Відтак поєдинок відбувся б за правилами мішаних бойових мистецтв (MMA), а не боксу.

Нагадаємо, після перемоги на Конором МакГрегором, Хабіб Нурмагомедов кинув виклик Флойду Майвезеру. При цьому батько Хабіба хотів, щоб його сина до цього поєдинку готував Анатолій Ломаченко.

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Варто зазначити, що обидва бійця поки не зазнали поразок під час виступів на професійному рівні. Майвезер має 50 перемог у боксі, Хабіб – 27 перемог в MMA.

Однак з можливістю проведення бою саме за правилами боксу не цілком згідний президент UFC Дана Вайт. Його слова приводить портал boxingscene.com.

Флойд, якщо ти хочеш битися з Хабібом, то немає проблем, приходь в UFC і бийся в клітці. Прийми бій у нас, оскільки ми більше не боремося на рингу. Ми зробили це вже один раз. Досить. З цим покінчено. Ти хочеш битися? Так змагайся у справжньому поєдинку,

– заявив Дана Вайт.

Бій, про який говорить Дана Вайт – це боксерський поєдинок за участі Флоайда Майвезера та Конорпа МакГрегора. Тоді у десятому раунді переміг саме боксер. За це поєдинок Майвезер отримав 100 мільйонів доларів гонорару, а МакГрегор – 30 мільйонів. І це без врахування відсотку від продажі трансляції бою, білетів, реклами та спонсорських грошей.за неофіційними даними, загалом Майвезер заробив за цей бій 400 мільйонів доларів, у той час як дохід МакГрегора склав близько 100 мільйонів доларів.

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Зважаючи на те, що бій відбувався за правилами боксу, UFC не отримала жодних грошей за цей поєдинок. Відтак така заява Дани Вайт може бути пов’язана з тим, що він хоче отримати частину доходу від можливого бою Хабіба та Майвезера.