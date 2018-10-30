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      Бій Хабіба проти Майвезера можуть провести за правилами MMA, а не боксу

      313 Читать новость на русском
      Дана Вайт
      Дана Вайт / MMA Fighting

      Президент UFC Дана Вайт запропонував Флойду Майвезеру вийти на бій проти Хабіба Нурмагомедова в октагоні, а не на ринг. Відтак поєдинок відбувся б за правилами мішаних бойових мистецтв (MMA), а не боксу.

      Нагадаємо, після перемоги на Конором МакГрегором, Хабіб Нурмагомедов кинув виклик Флойду Майвезеру. При цьому батько Хабіба хотів, щоб його сина до цього поєдинку готував Анатолій Ломаченко.

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      Варто зазначити, що обидва бійця поки не зазнали поразок під час виступів на професійному рівні. Майвезер має 50 перемог у боксі, Хабіб – 27 перемог в MMA.

      Однак з можливістю проведення бою саме за правилами боксу не цілком згідний президент UFC Дана Вайт. Його слова приводить портал boxingscene.com.

      Флойд, якщо ти хочеш битися з Хабібом, то немає проблем, приходь в UFC і бийся в клітці. Прийми бій у нас, оскільки ми більше не боремося на рингу. Ми зробили це вже один раз. Досить. З цим покінчено. Ти хочеш битися? Так змагайся у справжньому поєдинку,
      – заявив Дана Вайт.

      Бій, про який говорить Дана Вайт – це боксерський поєдинок за участі Флоайда Майвезера та Конорпа МакГрегора. Тоді у десятому раунді переміг саме боксер. За це поєдинок Майвезер отримав 100 мільйонів доларів гонорару, а МакГрегор – 30 мільйонів. І це без врахування відсотку від продажі трансляції бою, білетів, реклами та спонсорських грошей.за неофіційними даними, загалом Майвезер заробив за цей бій 400 мільйонів доларів, у той час як дохід МакГрегора склав близько 100 мільйонів доларів.

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      Зважаючи на те, що бій відбувався за правилами боксу, UFC не отримала жодних грошей за цей поєдинок. Відтак така заява Дани Вайт може бути пов’язана з тим, що він хоче отримати частину доходу від можливого бою Хабіба та Майвезера.

      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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