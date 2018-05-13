Бій Ломаченко - Лінарес: опубліковані оцінки суддів поєдинку

У мережі опублікований фотознімок, на якому зафіксовані записи суддів бою між українським боксером Василем Ломаченком та венесуельцем Хорхе Лінаресом.

Зазначимо, що Василь Ломаченко став новим чемпіоном світу з боксу за версією WBA в легкій вазі, здолавши у 10 раунді технічним нокаутом Хорхе Лінареса.

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Згідно з опублікованим знімком, усі три бокових рефері на момент завершення бою порахували різний результат. Так, у записці першого судді була зафіксована нічия 85:85, другий суддя зафіксував перемогу Лінареса з рахунком 86:84, а третій – перемогу Ломаченка з рахунком 86:84.

Таким чином, до моменту з нокаутом Лінареса у записках суддів була нічия.



Записи суддів під час бою Ломаченко - Лінарес