Бій Ломаченко – Лінарес: Усик приїхав підтримати свого кума

Ввечері 12 травня український чемпіон Василь Ломаченко вийде в ринг "Медісон сквер гарден" у Нью-Йорку проти венесуельця Хорхе Лінареса.

Підтримати українського чемпіона та свого кума приїхав інший легендарний український боксер Олександр Усик.

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Фото двох чемпіонів з'явилось на сторінці обох спортсменів в Instagram.

LomUs Допис, поширений LomUs Official (@lomus_17) 12 Тра 2018 р. о 1:27 PDT

Бій українського чемпіона світу за версією WBO Василя Ломаченка проти Хорхе Лінареса відбудеться ввечері 12 травня у "Медісон сквер гарден». В Україні бій транслюватимуть у ніч на 13 травня. Напередодні бою боксерські експерти США, визнали українця та його батька і наставника Анатолія Ломаченка боксером та тренером року відповідно.