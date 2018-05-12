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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Бій Ломаченко – Лінарес: Усик приїхав підтримати свого кума

2022 Читать новость на русском
Усик приїхав підтримати Ломаченка перед боєм з Лінаресом
Усик приїхав підтримати Ломаченка перед боєм з Лінаресом / Getty images

Ввечері 12 травня український чемпіон Василь Ломаченко вийде в ринг "Медісон сквер гарден" у Нью-Йорку проти венесуельця Хорхе Лінареса.

Підтримати українського чемпіона та свого кума приїхав інший легендарний український боксер Олександр Усик.

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Фото двох чемпіонів з'явилось на сторінці обох спортсменів в Instagram.

 

LomUs

Допис, поширений LomUs Official (@lomus_17)

Бій українського чемпіона світу за версією WBO Василя Ломаченка проти Хорхе Лінареса відбудеться ввечері 12 травня у "Медісон сквер гарден». В Україні бій транслюватимуть у ніч на 13 травня. Напередодні бою боксерські експерти США, визнали українця та його батька і наставника Анатолія Ломаченка боксером та тренером року відповідно.

Теги: Новини спорту Новини України Василь Ломаченко Ломаченко – Лінарес Бокс Новини США Олександр Усик
Джерело: 24 Канал
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