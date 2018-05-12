Бій Ломаченко – Лінарес: Усик приїхав підтримати свого кума
Ввечері 12 травня український чемпіон Василь Ломаченко вийде в ринг "Медісон сквер гарден" у Нью-Йорку проти венесуельця Хорхе Лінареса.
Підтримати українського чемпіона та свого кума приїхав інший легендарний український боксер Олександр Усик.
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Фото двох чемпіонів з'явилось на сторінці обох спортсменів в Instagram.
Бій українського чемпіона світу за версією WBO Василя Ломаченка проти Хорхе Лінареса відбудеться ввечері 12 травня у "Медісон сквер гарден». В Україні бій транслюватимуть у ніч на 13 травня. Напередодні бою боксерські експерти США, визнали українця та його батька і наставника Анатолія Ломаченка боксером та тренером року відповідно.
Джерело: 24 Канал
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