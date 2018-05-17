Бій Ломаченко – Лінарес встановив рекорд на американському телеканалі

Бій за участі українського боксера Василя Ломаченка з Хорхе Лінаресом зібрав найбільшу аудиторію на кабельному телебаченні США у 2018 році.

Середня аудиторія на американському телеканалі ESPN, який транслював бій Ломаченко – Лінарес, склала 1,439 мільйона глядачів. Пікова аудиторія під час бою – 1,749 мільйона телеглядачів. Це найбільший показник для боксерських поєдинків на телеканалі у 2018 році.

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При цьому поєдинки андеркарта, які були перед боєм Ломаченка, дивилися лише 529 тисяч глядачів.

Варто додати, що до цього найбільш рейтинговим був бій Головкіна з Мартиросяном. Пікова аудиторія бою склала 1,361 мільйона глядачів, а середня – 1,249 мільйона телеглядачів.

Нагадаємо, Василь Ломаченко переміг Хорхе Лінареса технічним нокаутом у 10 раунді. До цього українець у шостому раунді побував у нокдауні. Після перемоги він став чемпіоном світу за версією WBA у легкій вазі.