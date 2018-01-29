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НОВИНИ КИЄВА УСИК – БРІЄДІС ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018
Дід Панас

Бій під Крутами: чи багато хто з вас знає, що там сталося насправді?

20:30, сьогодні 515
Бій під Крутами
Бій під Крутами / uamodna.com/

Щодо сьогоднішніх роковин... А скажіть відверто, любі мої – чи багато з вас справді знають, що там під Крутами було?

Чому нещасних студентів виявилося так мало, що в них справді не було жодного реального шансу, аніж тільки героїчно загинути? Чи для вас роковини "героїв Крут" – це просто такий собі прапорець, чергова позначка нового українського календаря?

Читайте також: День пам’яті героїв Крут: історія бою, долі учасників

А справа в тому, що цим хлопцям, які мужньо загинули за Україну, не надали жодної допомоги. А не надали її тому, що боялися надіслати з Києва війська, позаяк в самому Києві більшовицькі агенти ходили з гаслами "Кієв, вставай!" та закликали народ піднятися проти "влади бариг". І розповідали, що "головний ворог не в Москві, а в Києві". Тому війська не рушили на допомогу, а студенти – героїчно загинули.

А сьогодні ідейні нащадки цих агентів проливають крокодилячі сльози за героями Крут (хоча, підозрюю, й не знають, хто вони такі – так само, як вони плуталися з прізвищами загиблих на Майдані) та белькочуть, що ворог не в Москві, а в Києві...

Мені від того гірко та соромно перед тими хлопцями, які загинули під Крутами.

Читайте також: У нас у багатьох випадках герої – це мертві люди. Можливо, нам більше не потрібні герої?

Автор: Дід Панас
Теги: Новини України Новини політики СРСР Жертви Історія Публікації
Джерело: Дід Панас
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