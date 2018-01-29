Бій під Крутами: чи багато хто з вас знає, що там сталося насправді?

Щодо сьогоднішніх роковин... А скажіть відверто, любі мої – чи багато з вас справді знають, що там під Крутами було?

Чому нещасних студентів виявилося так мало, що в них справді не було жодного реального шансу, аніж тільки героїчно загинути? Чи для вас роковини "героїв Крут" – це просто такий собі прапорець, чергова позначка нового українського календаря?

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А справа в тому, що цим хлопцям, які мужньо загинули за Україну, не надали жодної допомоги. А не надали її тому, що боялися надіслати з Києва війська, позаяк в самому Києві більшовицькі агенти ходили з гаслами "Кієв, вставай!" та закликали народ піднятися проти "влади бариг". І розповідали, що "головний ворог не в Москві, а в Києві". Тому війська не рушили на допомогу, а студенти – героїчно загинули.

А сьогодні ідейні нащадки цих агентів проливають крокодилячі сльози за героями Крут (хоча, підозрюю, й не знають, хто вони такі – так само, як вони плуталися з прізвищами загиблих на Майдані) та белькочуть, що ворог не в Москві, а в Києві...

Мені від того гірко та соромно перед тими хлопцями, які загинули під Крутами.

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