Бій російського боксера у США розпочали з гімну СРСР
Організатори бою Деметріус Андраде (27-0, 17 КО) – Артур Акавов (19-3, 8 КО) за пояс чемпіона світу за версією WBO в середній вазі включили гімн СРСР, представляючи росіянина.
Інцидент стався перед початком поєдинку, коли спортсмени вже вийшли на ринг. Російська сторона обурюватися не стала і гімн дограв до кінця.
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Поєдинок за чемпіонський пояс за версією WBO у ваговій категорії до 72,6 кг відбувся в Нью-Йорку (США). Андраде виграв технічним нокаутом у 12 раунді після розсічення в росіянина.
Таким чином, росіянин поступився третій раз в кар'єрі і другий раз в поєдинку за титул чемпіона світу, яким так жодного разу і не заволодів.
Джерело: 24 Канал
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