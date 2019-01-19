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      Бій російського боксера у США розпочали з гімну СРСР

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      Артур Акавов (праворуч)
      Артур Акавов (праворуч) / Фото з відкритих джерел

      Організатори бою Деметріус Андраде (27-0, 17 КО) – Артур Акавов (19-3, 8 КО) за пояс чемпіона світу за версією WBO в середній вазі включили гімн СРСР, представляючи росіянина.

      Інцидент стався перед початком поєдинку, коли спортсмени вже вийшли на ринг. Російська сторона обурюватися не стала і гімн дограв до кінця.

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      Поєдинок за чемпіонський пояс за версією WBO у ваговій категорії до 72,6 кг відбувся в Нью-Йорку (США). Андраде виграв технічним нокаутом у 12 раунді після розсічення в росіянина.

      Таким чином, росіянин поступився третій раз в кар'єрі і другий раз в поєдинку за титул чемпіона світу, яким так жодного разу і не заволодів.

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      Теги: Спорт Новини Росії Бокс СРСР
      Джерело: 24 Канал
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