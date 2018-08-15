Бій українського боксера за чемпіонський титул перенесли

Бій між Сергієм Дерев'янченком (12-0, 10 КО) і Деніелом Джейкобсом (34-2, 9 КО) за вакантний титул чемпіона світу за версією IBF був перенесений на 27 жовтня.

Спочатку, бій планувався в Юніондейлі 10 листопада, проте тепер, стало відомо, що боксери битимуться 27 жовтня в Нью-Йорку на малій арені Madison Square Garden. На перенесення бою наполіг телеканал HBO, повідомляє ESPN.

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HBO ще не призначила кард на цей вечір, але очікується, що бій Дерев'янченка пройде в один вечір з поєдинком між володарем пояса WBA в напівлегкій вазі Альберто Мачадо (20-0, 16 KO) і Юендейлом Евансом (20-1, 14 KO).

Нагадаємо, пояс IBF став вакантним, після того як Геннадій Головкін відмовився від бою з Дерев'янченком.

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