Бій українського боксера за чемпіонський пояс офіційно підтверджений: дата та час

Поєдинок за вакантний титул чемпіона світу в середній вазі за версією IBF між українцем Сергієм Дерев'янченком (12-0, 10 КО) та американцем Даніелом Джейкобсом (34-2, 29 КО) офіційно підтверджений.

Бій між Дерев'янченком і Джейкобсом пройде 27 жовтня в Нью-Йорку на малій арені "Медісон Сквер Гарден". Про це повідомила промоутерська компанія боксерів.

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Спочатку бій повинен був відбутися 10 листопада в Юніондейлі. Але на перенесенні наполіг телеканал НВО. Титул за версією IBF став вакантним після того, як Геннадій Головкін відмовився битися за нього з Дерев'янченком.

Зазначимо, що Дерев'янченко і Джейкобс мають не тільки спільних промоутерів Елу Хеймон і Кіта Коннолі, а й одного тренера – Андре Розіра, для якого бій між його підопічними обіцяє непрості рішення.

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