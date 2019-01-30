Бій українця Гвоздика стане головною подією у США

Віце-президент промоутерської компанії Top Rank Promotions Карл Моретті підтвердив, що боєць компанії, чемпіон WBC в напівважкій вазі українець Олександр Гвоздик (16-0, 13 КО) дебютний захист титулу проведе 30 березня у Філадельфії (штат Пенсільванія, США).

Моретті поки не озвучив прізвища можливих опонентів українського чемпіона.

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Проте в інтерв'ю ESPN він заявив, що бій Гвоздика стане головною подією шоу. Він сказав, що поєдинок буде показано на території США кабельним спортивним телеканалом ESPN.

За словами функціонера, вечір боксу відбудеться або ж на арені Liacouras Center, або ж на 2300 Arena.

Тим часом американець Маркус Браун (23-0, 16 КО) переміг Баду Джека (22-2-3, 13 КО) і став обов'язковим претендентом на пояс Олександра. Але WBC дозволив українцю спочатку провести добровільний захист.

Українець завоював пояс 1 грудня в бою з Адонісом Стівенсоном (29-2-1, 24 КО) і готовий повернутися в ринг вже через чотири місяці.

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