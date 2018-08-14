Бій Усик – Белью все ближче: промоутери зустрілися в Парижі
Промоутер абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика (15-0, 11 КО) Олександр Красюк зустрівся в Парижі з Едді Хірном, який є промоутером Тоні Белью (30-2-1, 20 КО).
Про це Олександр Красюк повідомив у своєму Instagram.
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"Зустріч у Парижі вийшла доброю", – написав Красюк під фото.
Раніше повідомлялося про те, що промоутер Едді Хірн назвав точну дату бою Усика проти Тоні Белью. Представники Усика впевнені, що цей бій – найпривабливіший для українця у фінансовому плані.
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Джерело: 24 Канал
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