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Бій Усик – Белью все ближче: промоутери зустрілися в Парижі

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Олександр Усик
Олександр Усик

Промоутер абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика (15-0, 11 КО) Олександр Красюк зустрівся в Парижі з Едді Хірном, який є промоутером Тоні Белью (30-2-1, 20 КО).

Про це Олександр Красюк повідомив у своєму Instagram.

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"Зустріч у Парижі вийшла доброю", – написав Красюк під фото.

Раніше повідомлялося про те, що промоутер Едді Хірн назвав точну дату бою Усика проти Тоні Белью. Представники Усика впевнені, що цей бій – найпривабливіший для українця у фінансовому плані.

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Теги: Бокс Олександр Усик Усик – Белью Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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