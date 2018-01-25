08:30
26 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВИНИ КРЕМЕНЧУКА ДАВОС ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Пікантні вподобання Путіна. Українці підступно атакують Кремль
Вєсті Кремля
22:52, 25 січня
Вєсті. UA. Золота стратегія чиновників. Кива перевтілився в тюленя
Вєсті.UA
21:25, 25 січня
На що
ЦРУ
09:18, 24 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Азартні ігри
Згадати все
00:01, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
НОВИНИ КРЕМЕНЧУКА ДАВОС ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР

Бій Усик – Брієдіс: хто із сім'ї українця вболіватиме за нього в Ризі

23:48, 25 січня 377 Читать новость на русском

Відомий український боксер Олександр Усик матиме значну підтримку на бою з латвійцем Майрісом Брієдісом. Хоч поєдинок відбудеться у Ризі, за попередніми даними, понад 5 тисяч українців відвідають спортивну подію.

Олександр Усик збирається розважати уболівальників. Український чемпіон за версією WBO запевнив, що у півфінальному поєдинку всесвітньої боксерської суперсерії проти Майріса Брієдіса глядачі побачать бокс найвищого ґатунку.

Читайте також: Бій Усик – Брієдіс: коли та де дивитися

Підтримувати ж українського боксера будуть найближчі люди.

Те, що мені відомо, то мої прихильники, багато близьких друзів та сім'я, дружина і мама, приїдуть підтримати мене,
– розповів Олександр Усик.

Здобути путівку у фінал всесвітньої боксерської супер серії Олександр Усик спробує 27 січня. Саме тоді він вийде у ринг із Майрісом Брієдісом у межах півфіналу турніру.

Зазначимо, що бій Усик – Брієдіс пройде на "Рига Арені", яка вміщує 10 тисяч глядачів. Найдешевший квиток коштував 50 євро, а найдорожча перепустка шанувальникам боксу обійдеться у 400 євро.

Теги: Усик – Брієдіс Латвія Бокс Олександр Усик
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 25 січня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як Порошенко перейняв модель управління Путіна
25 січня, 23:00 Як Порошенко перейняв модель управління Путіна
Сергій Лещенко 925
Що для вас є нетрадиційним шлюбом – одностатеві стосунки такі ж традиційні, як і гетеросексуальні
25 січня, 22:01 Що для вас є нетрадиційним шлюбом – одностатеві стосунки такі ж традиційні, як і гетеросексуальні
Ольга Бродська 860
Пресс-офицер: Террористы всегда попадают в туалет. Карма у них такая
25 січня, 21:02 Пресс-офицер: Террористы всегда попадают в туалет. Карма у них такая
Євгенія Мазур 1381
Право на родину: як навчитися батьківству і чому це важливо
25 січня, 20:01 Право на родину: як навчитися батьківству і чому це важливо
Яніна Ткачук 3317
Оскар-2018: що треба знати про фільми, які претендують на головну нагороду
25 січня, 19:00 Оскар-2018: що треба знати про фільми, які претендують на головну нагороду
Олена Булан 1240
Володимир Кличко отримав гнівного листа від відомого боксера
 12 листопада 2017 , 15:59
Ціни на алкоголь зростуть вже з 9 вересня: що і на скільки подорожчає
 31 серпня 2017 , 13:20
Трагічний кінець кар'єри легендарного бігуна Усейна Болта: промовисті фото
 13 серпня 2017 , 11:32
Кравчук розповів, що не так з відпусткою Порошенка на Мальдівах
 24 січня , 23:57
Порошенко підписав закон про ЖКГ, який стосується кожного українця
6 грудня 2017 , 02:48
Це боєць з України, – легендарний Майк Тайсон назвав найкращого боксера
 19 січня , 16:19
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук