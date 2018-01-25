Бій Усик – Брієдіс: хто із сім'ї українця вболіватиме за нього в Ризі

Відомий український боксер Олександр Усик матиме значну підтримку на бою з латвійцем Майрісом Брієдісом. Хоч поєдинок відбудеться у Ризі, за попередніми даними, понад 5 тисяч українців відвідають спортивну подію.

Олександр Усик збирається розважати уболівальників. Український чемпіон за версією WBO запевнив, що у півфінальному поєдинку всесвітньої боксерської суперсерії проти Майріса Брієдіса глядачі побачать бокс найвищого ґатунку.

Читайте також: Бій Усик – Брієдіс: коли та де дивитися

Підтримувати ж українського боксера будуть найближчі люди.

Те, що мені відомо, то мої прихильники, багато близьких друзів та сім'я, дружина і мама, приїдуть підтримати мене,

– розповів Олександр Усик.

Здобути путівку у фінал всесвітньої боксерської супер серії Олександр Усик спробує 27 січня. Саме тоді він вийде у ринг із Майрісом Брієдісом у межах півфіналу турніру.

Зазначимо, що бій Усик – Брієдіс пройде на "Рига Арені", яка вміщує 10 тисяч глядачів. Найдешевший квиток коштував 50 євро, а найдорожча перепустка шанувальникам боксу обійдеться у 400 євро.