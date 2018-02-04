Бій Усик – Гассієв: букмекери почали приймати ставки

Букмекери прогнозують українцю Олександру Усика перемогти росіянина Мурата Гассієва і стати абсолютним чемпіоном світу.

Букмекерські контори розпочали приймати ставки на фінал Всесвітньої боксерської суперсерії Усик – Гассієв, передає "Сегодня".

Вирішальний бій WBSS відбудеться 11 травня в економічній столиці Саудівської Аравії – мегаполісі Джидда. На кону будуть стояти чемпіонські пояси за всіма основними версіями (WBC, WBA, WBO і IBF), а також спеціальний трофей імені Мохаммеда Алі.

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Букмекерські контори вже приймають ставки на бій Усик – Гассієв. Фаворитом, безсумнівно, є український боксер Олександр Усик.

Коефіцієнт на перемогу Усика становить 1,33, а на успіх Гассієва – 3,25. Нічиї у вирішальному турнірі WBSS не буде – на цей випадок є четвертий арбітр, який визначить переможця поєдинку Усик – Гасієв.

Шанси Олександра Усика виграти турнір дуже високі і становлять 71%. А от Мурату Гасієву перемогти українця – 29% зі 100%.

Чемпіон світу за версіями WBC і WBO українець Олександр Усик та його майбутній суперник росіянин Мурат Гассієв провели зустріч поглядів перед фінальним боєм Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS).