20:11
17 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
22°C 15°C
  • середа
    23°C 17°C
  • четвер
    24°C 19°C
  • п'ятниця
    23°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ботокс Путіна. Показуха патріарха Кирила
Вєсті Кремля
21:22, 16 липня
Вєсті.UA. Роман Тимошенко і Коломойського. Нелегальні комуністи
Вєсті.UA
20:25, 16 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, 13 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

Бій Усик – Гассієв може не відбутися: деталі

2171 Читать новость на русском
Бій Усик – Гассієв може не відбутися
Бій Усик – Гассієв може не відбутися

Український боксер та чемпіон світу в першій важкій вазі за версіями WBC та WBO Олександр Усик (14-0, 11 КО) заявив. Що не впевнений у проведенні поєдинку проти росіянина Мурата Гассієва (26-0, 19 КО) 21 липня у Москві.

Про це Усик заявив після того, як прибув до Росії на боксерський поєдинок і провів відкрите тренування.

"Дай Бог, щоб цей поєдинок відбувся", – заявив Усик під час спілкування з журналістами.

Читайте також: Бій Усик – Гассієв: дата та час поєдинку

Згодом він уточнив, що не знає, чи точно цей поєдинок відбудеться.

Варто додати, що переможець поєдинку отримає титули чемпіона у важкій вазі (WBA, WBC, WBO, IBF та за версією The Ring), трофей Моххамеда Алі та чек на 10 мільйонів доларів

Теги: Новини спорту Бокс Усик – Гассієв Олександр Усик
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
ТОП-5 нових смартфонів, що коштують близько ста доларів
сьогодні, 20:04 ТОП-5 нових смартфонів, що коштують близько ста доларів
65
Вічно незакриті справи: які домовленості між Кернесом та Порошенком
сьогодні, 19:00 Вічно незакриті справи: які домовленості між Кернесом та Порошенком
Тетяна Мартинюк 201
Бій Усик – Гассієв може не відбутися: деталі
сьогодні, 18:37 Бій Усик – Гассієв може не відбутися: деталі
2169
Про що свідчить мова тіла Трампа і Путіна під час зустрічі у Гельсінкі: пояснення експерта
сьогодні, 20:23 Про що свідчить мова тіла Трампа і Путіна під час зустрічі у Гельсінкі: пояснення експерта
26
Шок, ганьба і держзрада: як світ критикує зустріч Трампа і Путіна
сьогодні, 18:01 Шок, ганьба і держзрада: як світ критикує зустріч Трампа і Путіна
857
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
Паралімпіада-2018: медальний залік
 18 березня , 09:05
Конфуз на Олімпіаді: у фігуристки розстібнулась сукня і випадково оголились груди
 19 лютого , 17:38
Росія готується до "великої війни", яку Кремль прогнозує до 2023 року, – Ар'єв
 1 лютого , 18:59
Колишній соратник Тимошенко вийшов з німецької в’язниці
 17 травня , 20:17
Скандал з "фашистами" на "Інтері": націоналісти йдуть до будинку Льовочкіна
 10 травня , 15:08
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук