Бій Усик – Гассієв може не відбутися: деталі
Український боксер та чемпіон світу в першій важкій вазі за версіями WBC та WBO Олександр Усик (14-0, 11 КО) заявив. Що не впевнений у проведенні поєдинку проти росіянина Мурата Гассієва (26-0, 19 КО) 21 липня у Москві.
Про це Усик заявив після того, як прибув до Росії на боксерський поєдинок і провів відкрите тренування.
"Дай Бог, щоб цей поєдинок відбувся", – заявив Усик під час спілкування з журналістами.
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Згодом він уточнив, що не знає, чи точно цей поєдинок відбудеться.
Варто додати, що переможець поєдинку отримає титули чемпіона у важкій вазі (WBA, WBC, WBO, IBF та за версією The Ring), трофей Моххамеда Алі та чек на 10 мільйонів доларів
Джерело: 24 Канал
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